5.000 kỳ nghỉ 5 sao trị giá 140 tỷ đồng dành tặng các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch; bà Vũ Tuyết Hằng- Tổng Giám đốc Công ty CP Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) vẫn nghĩ, “Chưa thấm vào đâu nếu so với sự hi sinh của họ”.

Chia sẻ của bà Vũ Tuyết Hằng về món quà tri ân đặc biệt này.

- Vinpearl và Vietnam Airlines vừa công bố chương trình tri ân ý nghĩa: dành 5.000 kỳ nghỉ 5 sao tặng các y bác sỹ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch. Bà có thể chia sẻ thêm về chương trình?

Với mong muốn tri ân đến đội ngũ y tế đã hi sinh rất nhiều trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines và Vinpearl đã cùng nhau lên ý tưởng và triển khai món quà tri ân đặc biệt là 5.000 kỳ nghỉ 5 sao bên gia đình cho các anh chị em, với tổng giá trị lên đến 266 tỷ đồng.

Trong đó, Vietnam Airlines sẽ đài thọ 10.000 vé máy bay khứ hồi, giảm 75% giá vé máy bay cho tối đa 2 người đi cùng mỗi y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, chi phí ước tính là 126 tỷ đồng. Vinpearl tặng 10.000 đêm villa, tương đương 5.000 kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm dành cho 4 thành viên trong gia đình y, bác sỹ, điều dưỡng trên toàn hệ thống, cũng khoảng 140 tỷ đồng. Kỳ nghỉ đã bao gồm trọn gói toàn bộ dịch vụ phòng ở, ẩm thực 3 bữa/ngày và vé vui chơi giải trí tại các công viên chủ đề VinWonders và Vinpearl Safari.

- 140 tỷ đồng liệu có là con số “khủng” - nếu xét trong bối cảnh chính Vinpearl cũng đang bị thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19, thưa bà?

140 tỷ là to nhưng chưa thấm vào đâu nếu so với sự hi sinh của đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống Covid-19. Để chúng ta an toàn, họ đã nhiều ngày không về nhà, làm việc liên tục trong môi trường đầy rẫy nguy cơ rình rập và sẵn sàng ở tuyến đầu hy sinh. Vì thế, những ngày nghỉ dưỡng thảnh thơi bên gia đình sau dịch chính là điều tốt nhất mà Vinpearl có thể làm được để tri ân những người hùng của chúng ta.

Về phía Vinpearl, tất nhiên cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong mảng du lịch - nghỉ dưỡng, chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dù thế nào, trong bối cảnh cả nước chung tay, đồng lòng vượt qua dịch bệnh, Vinpearl luôn sẵn lòng đóng góp tốt nhất trong khả năng của mình.

- Xin bà cho biết, Vinpearl và Vietnam Airline sẽ phối hợp với nhau như thế nào để triển khai quà tặng đặc biệt này?

Vietnam Airlines và Vinpearl là đối tác chiến lược trong nhiều năm và có chung mục tiêu là đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp. Lần này cũng vậy! Thật tình cờ, hai bên đều ấp ủ ý tưởng tri ân đội ngũ y tế. Do đó, khi trao đổi, chúng tôi đã nhanh chóng đạt được sự đồng thuận và phối hợp triển khai gần như ngay lập tức.

Chương trình tri ân sẽ được áp dụng trên các đường bay nội địa của Vietnam Airlines, kết nối với các điểm đến có cơ sở nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Vinpearl. Thời gian triển khai trong 6 tháng kể từ thời điểm Chính phủ Việt Nam tuyên bố hết dịch trên phạm vi cả nước và không muộn hơn ngày 30/6/2021, để thuận lợi cho các y bác sĩ và điều dưỡng thu xếp công việc và nghỉ ngơi trọn vẹn nhất.

- Bà có thể cung cấp cụ thể hơn về danh tính các y bác sỹ, nhân viên y tế được tri ân của chương trình?

Đó là các y bác sỹ, điều dưỡng trên tuyến đầu chống Covid-19. Còn danh tính, hiện Vietnam Airlines và Vinpearl đã gửi công văn lên Bộ Y tế để xin cung cấp cụ thể.

- Không chỉ Vinpearl, tập đoàn Vingroup cũng là một trong những doanh nghiệp Việt có đóng góp lớn nhất trong chiến dịch chống Covid-19. Bà có thể tiết lộ tổng đóng góp của Vingroup cho cộng đồng đợt này là bao nhiêu không?

Chúng ta có được sự an toàn cho đến ngày hôm nay chính là nhờ sự đồng lòng và chung tay của tất cả, từ mỗi người dân cho đến những lãnh đạo cấp cao của đất nước. Ngay từ những ngày đầu dịch, Vingroup đã luôn chủ động theo sát và kịp thời đóng góp tối đa trong khả năng của mình. Từ việc tài trợ Bộ Y tế 100 tỷ đồng cho gói trang thiết bị y tế, máy móc và hóa chất xét nghiệm Covid đến việc chủ động bắt tay sản xuất máy thở để bán không lợi nhuận cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác và một số địa phương… Tổng ngân sách cho chiến dịch chống Covid-19 của Tập đoàn đến nay lên đến gần 600 tỷ đồng, chưa bao gồm nguồn kinh phí đầu tư sản xuất máy thở.

Nhưng như đã nói trên, chúng tôi luôn xác định đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp Việt, sẵn sàng đồng hành cùng Tổ quốc, cùng chung tay góp sức với cộng đồng để vượt qua dịch bệnh.

- Xin cảm ơn bà!

Minh Tuấn(thực hiện)