Một người là Lê Thanh Minh Tùng tố thêm chuyện “động trời” ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Hé lộ thêm chuyện “động trời”

Trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng mới đây xuất hiện nhân vật Lê Thanh Minh Tùng, tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người nhận là “thầy ông nội” hay Hoà thượng Thích Tâm Đức ở "Tịnh thất Bồng Lai") và vợ chồng ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai.

Ông Thắng, bà Mai là cha mẹ của nhân vật Võ Thị Diễm My. Cô gái này từng là nguồn cơn của sự việc nhóm người xông vào "Tịnh thất Bồng Lai" (ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) gây ồn ào mà từ đó cơ quan chức năng phanh phui những chuyện bất thường.

Vụ việc ở "Tịnh thất Bồng Lai" lại được khơi lại; đặc biệt là nhắm vào một đơn vị truyền thông và một số cá nhân quản lý đơn vị này mà bà Hằng cho rằng đã góp phần quan trọng tạo dựng câu chuyện, lừa cả xã hội.

Đến nay, cha mẹ của Diễm My vẫn cho rằng, "Tịnh thất Bồng Lai", tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ" đã khiến con gái mình u mê. Họ kêu cứu cơ quan công an trong thời gian dài. Họ dẫn cả người thân đến tận nơi tìm con, dẫn đến xô xát vào cuối tháng 10/2019, nhưng không có kết quả.

Còn nhân vật Lê Thanh Minh Tùng từng là người bí ẩn trên mạng xã hội trong thời gian "Tịnh thất Bồng Lai" gây chú ý của dư luận, nay xuất hiện và nhận là con ruột của ông Lê Tùng Vân.

Nhân vật Lê Tùng Vân, tự nhận là "thầy ông nội" hay Hoà thượng Thích Tâm Đức là người chủ trì cơ sở mang tên Tịnh thất Bồng Lai, tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Anh Tùng hé lộ, mình là kết quả chuyện loạn luân của ông Vân và một người ruột thịt. Anh này còn lên tiếng về những chuyện động trời, trái luân thường đạo lý, lừa đảo tinh vi mà ông Lê Tùng Vân và nhiều cá nhân khác ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã làm trong nhiều năm qua.

"Tịnh thất Bồng Lai" trục lợi từ thiện

Chính quyền tỉnh Long An từng công bố kết quả điều tra đối với "Tịnh thất Bồng Lai" và sau này đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ". Cơ quan chức năng khẳng định, đây là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện.

Thực tế đây là hoạt động “biến gia thành tự” của hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và người chủ trì từ năm 2015 đến nay là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang).

Chính quyền khẳng định, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo.

Đến nay đã rõ, Tịnh thất Bồng Lai đã lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện

Ông Lê Tùng Vân tự nhận là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay “thầy ông nội”. Tại ngôi nhà có căn thờ Phật như một chánh điện của tự viện Phật giáo. Phần lớn người sinh sống ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hoà thượng, chú tiểu… Họ tổ chức sinh hoạt như một tu viện Phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thời điểm kiểm tra hành chính, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Họ sinh sống như đại gia đình.

Cơ quan chức năng Long An đủ cơ sở xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Và họ lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện.

Những thành viên trong gia đình bà Cúc tham gia các game show truyền hình. Các chương trình đó được mạng xã hội quảng bá là cơ sở nuôi trẻ mồ côi nên đã tạo ra sự nhầm lẫn trong xã hội. Từ đó nhiều năm qua, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã gửi nhiều khoản từ thiện tiền bạc, vật chất về nơi này.

Thậm chí, người tại "Tịnh thất Bồng Lai" kêu gọi từ thiện công khai trên mạng xã hội dành cho những đứa trẻ mà họ tự nói là mồ côi. Và thực tế, họ đã trục lợi từ thiện trong nhiều năm qua.

Trang Nguyên