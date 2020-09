Rất nhiều tấm lòng vàng trong và ngoài nước gửi về “Tịnh thất Bồng Lai” những khoản từ thiện không hề nhỏ. Thành ý của họ có đặt đúng nơi, đúng đối tượng?

Đến nay, Công an Long An phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác của tỉnh điều tra, xác minh và đủ cơ sở xác định bản chất thật sự của cơ sở mang tên “Tịnh thất Bồng Lai” - còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Đây là cơ sở lợi dụng Phật giáo và danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi.

Nhiều cá nhân sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân

Khi những thông tin chính quyền Long An đưa ra thì nhiều người… vỡ lẽ. Đã có nhiều người, trong đó không ít Mạnh thường quân, từng hỗ trợ tiền bạc, vật chất cho “Tịnh thất Bồng Lai” đã lên tiếng phản ứng, bức xúc. Họ không ngờ đã bị lừa bao năm qua bằng những cách thức tinh vi khó tin.

Thực tế, “Tịnh thất Bồng Lai” được hình thành từ hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, quê An Giang) trú tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, từ năm 2014. Gần 1 năm sau, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ tai quận 6) về đây chủ trì mọi hoạt động.

Từ năm 2014, “Tịnh thất Bồng Lai” được chú ý khi có người tên Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí” và đạt giải á quân. Trong cuộc thi này, Huyền Trân trong bộ đồ tu hành, giới thiệu mình là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai”.

Năm 2017, có 2 người tự nhận là “tu sĩ” gồm Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia cuộc thi hát Bolero của đài Vĩnh Long. Họ cũng tự nhận là mồ côi, được “thầy ông nội” - Lê Tùng Vân nuôi dưỡng.

Hình ảnh 5 đứa trẻ giới thiệu là mồ côi, được tận dụng triệt để nhằm tạo thương cảm trong xã hội, qua đó có những khoản hỗ trợ từ thiện.

Đặc biệt, liên tiếp 2 năm sau đó, nhóm 5 đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã tham gia 2 mùa chương trình “Thách thức danh hài” và đạt giải cao.

Từ đó “Tịnh thất Bồng Lai” là điểm lui tới của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện và những tấm lòng vàng trong, ngoài nước gửi những quà tặng, tiền để hỗ trợ 5 đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu…

Nhưng sự thật đến nay được hé lộ một cách trần trụi. Ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ là người tu hành đúng nghĩa, đúng đạo lý nhà Phật, mà tự xưng là “thầy ông nội”, là Hoà thượng Thích Tâm Đức. Những đứa trẻ hoàn toàn không phải là trẻ mồ côi.

Chính quyền xác minh, tại “Tịnh thất Bồng Lai” có 8 đứa trẻ. Trong đó có 6 đứa trẻ có tổng cộng 3 người mẹ ruột đang sinh sống cùng, trong giấy tờ, phần tên cha để trống. Thực tế khi làm việc với cơ quan chức năng, những người mẹ này có tường trình, vì lý do cá nhân nên không cho các bé biết mình là mẹ ruột, dù đang chung sống một nhà.

Đáng nói hơn, phần lớn những người sinh sống ở đây lại có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân. Chính quyền tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ về những mối quan hệ huyết thống, thân phận những đứa trẻ ở nơi này.

Chiêu trò tinh vi

Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ - con, cha - con, ông - cháu nên bao năm qua “Tịnh thất Bồng Lai” nhận rất nhiều khoản hỗ trợ từ thiện của bà con trong, ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi.

Đáng nói, từ năm 1990 đến năm 2007, ông Lê Tùng Vân đã tạo lập 1 mô hình có hình thức tương tự ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, mang tên Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức. Trong giai đoạn đó, cơ sở Thánh Đức cũng tự nhận là nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về.

Ông Lê Tùng Vân nhiều năm nay lợi dụng Phật pháp và lập ra nhiều cơ sở để trục lợi

Đến năm 2007, cơ sở Thánh Đức bị phanh phui, chính quyền Bình Chánh dẹp bỏ. Ông Lê Tùng Vân im ắng một thời gian, mới về nhà bà Cúc tạo dựng “Tịnh thất Bồng Lai” với hình thức y hệt, nhưng biến tường tinh vi hơn, có sự tiếp tay của truyền thông, mạng xã hội để phô trương, trục lợi.

Trở lại chiêu trò tinh vi của “Tịnh thất Bồng Lai”. Khi nhóm 5 đứa trẻ nổi tiếng từ chương trình “Thách thức danh hài” thì những công ty truyền thông liên kết với các đài truyền hình tranh thủ khai thác hình ảnh của những đứa trẻ. Ngoài ra có hàng loạt những Youtuber ăn theo, cũng xuất phát từ vấn đề lợi nhuận.

Những cá nhân sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” cho ra đời hàng loạt kênh Youtube như: 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…

Trong đó, kênh 5 chú tiểu hiện có 1,72 triệu người đăng ký, tranh thủ khai thác hình ảnh nhóm trẻ mà họ giới thiệu là mồ côi, để tranh thủ những tấm lòng vàng. Trong phần giới thiệu kênh có kêu gọi quyên góp, hỗ trợ, từ thiện với 2 số tài khoản cá nhân của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và thậm chí có thông tin liên hệ để quảng cáo.

Chưa kể, những cá nhân trên còn có hàng loạt các facebook, fanpage trên mạng xã hội, cũng chỉ mục đích kêu gọi từ thiện.

Rất nhiều kênh thông tin tận dụng triệt để nhóm trẻ được giới thiệu là mồ côi để kêu gọi từ thiện

Từ cuối năm 2019, bắt đầu có những thông tin nghi vấn về việc trục lợi từ “Tịnh thất Bồng Lai”, chính quyền Long An phát đi thông báo nơi này lợi dụng hình ảnh Phật giáo để trục lợi và nhiều người đã có phản ứng. Ngay sau đó, nơi này có chiêu đối phó tinh vi khi đổi tên “Tịnh thất Bồng Lai” thành “Thiềm am bên bờ vũ trụ”.

Có thể nói dù tên nào thì cơ sở do ông Lê Tùng Vân điều hành, bao năm qua đã trục lợi. Không thể có một con số thống kê về các khoản tài trợ từ thiện, nhưng nhiều năm qua, có thể nói đại gia đình… giả sư của ông Lê Tùng Vân nhận được những khoản hỗ trợ.

Hiện nhiều người đã liên hệ với công an, các ban ngành để tố cáo nhiều vấn đề khác của ông Lê Tùng Vân và cơ sở trá hình này.

Phước An