Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã xét nghiệm toàn bộ nhân viên và cho kết quả đều âm tính, sau khi 2 ca nhiễm mới của TP.HCM từng điều trị tại đây.

Chiều 29/7, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm báo chí TP tổ chức họp báo thông tin về tình hình Covid-19.

Không phong tỏa BV Chợ Rẫy

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc có phong tỏa Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy hay không, khi 2 bệnh nhân (449 và 450) từng có thời gian nhập viện ở Khoa Cấp cứu.

Ông Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp BV Chợ Rẫy giải thích lý do vì sao không phong tỏa BV

Ông Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp BV Chợ Rẫy cho biết, khi bệnh nhân (BN) nhập viện, các nhân viên, y bác sĩ đã rất cảnh giác, mặc đồ bảo hộ đầy đủ, đảm bảo phòng dịch Covid-19.

BN này vào khoa cấp cứu và được chuyển vào phòng cách ly của khoa. Có một số thông tin cho rằng BN nằm ở khoa hữu cơ, khoa hô hấp của BV Chợ Rẫy sau đó bỏ trốn là không đúng.

Lúc chuyển BN vào BV Chợ Rẫy thì Đà Nẵng chưa phải là vùng dịch, các bác sĩ nhận định tổn thương phổi do nhiễm vi trùng và chỉ định nhập viện Khoa hô hấp. Tuy nhiên, BN này không chịu nằm ở Chợ Rẫy với lý do quá đông và xin chuyển qua BV Triều An.

Khi đến BV Triều An thì nơi đây từ chối vì không có chức năng khám chữa bệnh cho người nước ngoài nên sau đó, BN 449 được chuyển qua BV Quốc tế City.

“Khi nghi ngờ BN này nhiễm Covid-19, BV Chợ Rẫy đã xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên và cho kết quả đều âm tính”, ông Việt khẳng định và cho biết đây là lý do không thực hiện phong tỏa BV.

TP.HCM đủ nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân

Tại buổi họp báo, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP đã phản hồi về thông tin giá bán khẩu trang tăng trong những ngày qua.

Theo ông Từ Lương, TP.HCM đủ khẩu trang cung cấp trong 7 năm trong điều kiện bình thường

Theo ông Từ Lương, lãnh đạo TP yêu cầu Sở Công thương tập trung theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường, đảm bảo tối đa nguồn cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân TP. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ, an tâm không tích trữ hàng hóa.

"Hiện nay, riêng Saigon Co.op dự trữ từ 20-22 triệu khẩu trang kháng khuẩn, sử dụng được nhiều lần, trong điều kiện bình thường thì đủ cung cấp trong 7 năm liên tục. Riêng khẩu trang y tế, TP còn khoảng 800.000 chiếc, đảm bảo cung cấp cho người dân, không có tình trạng sốt khẩu trang.", ông Lương thông tin.

Ngoài ra, TP đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và cung cấp qua hệ thống bán lẻ.

"Sở Công thương đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc không tăng giá, hàng hóa dồi dào, nếu cần thiết mở cửa hàng bán lẻ thêm từ 2-5 giờ mỗi ngày", Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nói.

Riêng nguồn hàng nước sát khuẩn, rửa tay, cồn khô, trong kho dự trữ còn rất lớn, đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hàng, găm hàng.

"Người dân cần hết sức bình tĩnh, không gom hàng, tích trữ như một số tài khoản trên mạng xã hội kêu gọi.", ông Lương nhấn mạnh.

