Tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã “đua tốc độ” với nam thanh niên trên đoạn đường khoảng 3km. Khi chặn được xe, biết được lý do cấp bách nên tổ công tác đưa anh này về tận nhà.

Trong tối 30/7, tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức tuần tra, kiểm soát trên khắp các tuyến đường của địa bàn nhằm xử lý nghiêm những người ra đường sau 18h theo tinh thần của Chỉ thị 16 tăng cường của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành uỷ TP.HCM.

Người dân TP Thủ Đức chấp hành nghiêm quy định không được ra đường sau 18h

Tầm 21h, khi rẽ từ đường Phạm Văn Đồng vào Kha Vạn Cân, tổ công tác 363 do Đại uý Nguyễn Duy Tiến là tổ trưởng, đã phát hiện một nam thanh niên từ sau vượt lên, chạy xe với tốc độ cao. Tổ công tác lập tức truy đuổi.

Màn đua tốc độ tầm 3km, đến đường Võ Văn Ngân, gần giao lộ Đặng Văn Bi, tổ công tác đã chặn được xe của thanh niên. Vừa bước xuống xe, nam thanh niên này đã trình bày gấp gáp, xuất trình giấy tờ mang tên Dương Tống Trường C (SN 1978, ngụ đường Lân Lập, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức).

Sau màn truy đuổi 3km, tổ công tác đã chặn được xe của nam thanh niên phóng tốc độ cao trên đường

Khi Anh C trình bày có chuyện tang gia, tổ công tác đã "hộ tống" về tận nhà và gửi lời chia buồn

Anh C mắt đỏ hoe trình bày: "Em ở trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, vừa hay tin anh trai qua đời nên chạy gấp về nhà ở đường Tân Lập nhìn mặt lần cuối”.

C có nói, khi tiếp cận tổ công tác từ phía sau, đã xin hai cán bộ Công an dẫn đi vì biết đường về nhà nhiều trạm, chốt, bản thân chỉ có giấy tờ xe, căn cước công dân, có thể rất khó qua. Tuy nhiên, hai thành viên tổ công tác chưa kịp hỏi chuyện thì C vì gấp gáp, đã phóng xe đi, dẫn đến cuộc truy đuổi tốc độ.

Ngay lập tức, đại uý Nguyễn Duy Tiến đề nghị, sẽ cầm tạm giấy tờ, tổ công tác sẽ dẫn anh C về tận nhà, vừa để xác minh lý do ra đường và đồng thời sẽ dẫn thanh niên này qua các chốt, trạm.

Khi “hộ tống” về đến nhà, tổ công tác thấy gia đình của C đang chuẩn bị hậu sự cho người mới mất. Đại uý Nguyễn Duy Tiến giao trả giấy tờ, chia buồn cùng với anh C và gia đình rồi ra về, tiếp tục nhiệm vụ.

Trong đêm 30/6, tổ công tác 363 đã kiểm tra có trường hợp vi phạm ra đường sau 18h nhưng không lập biên bản xử lý mà theo Đại uý Tiến là “xử lý mềm mỏng”.

Đó là tại chân cầu vượt Bình Phước, tông công tác chặn xe của anh Nguyễn Văn N (SN 1990, quê Thanh Hoá). Anh này vừa xuống xe đã cho biết, làm công nhân ở quận 12, giáp ranh TP Thủ Đức. Lý do bất khả kháng nên người này ra đường mua thuốc đau bụng cho một người chung trong công ty.

Sau khi xác minh câu chuyện, Đại uý Nguyễn Duy Tiến kiểm tra giấy tờ thì biết, anh N vừa bị lực lượng chức năng quận 12 lập biên bản xử lý vì ra đường sau 18h, đã bị tạm giữ căn cước công dân. Do đó, Đại uý Tiến chỉ nhắc nhở, cảnh cáo.

Tại vị trí trên, tổ công tác đã chặn hai thanh niên mặc đồ công nhân đi trên một xe gắn máy. Hai người này có xuất trình một biên bản vi phạm hành chính vi phạm ra đường sau 18h cũng do lực lượng Công an TP Thủ Đức xử phạt trước đó 1h và đang trên đường về nhà. Do đó, tổ công tác 363 nhắc nhở, không nỡ phạt.

