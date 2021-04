Chiều 22/4, tại cuộc họp báo quý I/2021, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã thông tin về vụ án Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An).