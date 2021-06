Từ ngày 6-11/6, miền Bắc xảy ra một đợt mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày mai ít mưa, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ; tại Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to

Thủ đô Hà Nội ngày mai trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ trong cả tuần tới phổ biến từ 27-32 độ.

Từ ngày 6-11/6, tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc xảy ra một đợt mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng đêm 6 và ngày 7/6, từ ngày 9-11/6 có khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có khả năng xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong tuần tới, tại Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi có nắng nóng; chiều tối xuất hiện mưa giông cục bộ.

Khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 5-11/6 duy trì hình thái có mưa rào và giông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ biến đổi chậm.

Nắng nóng cục bộ với nhiệt độ xấp xỉ 41-42 độ còn diễn ra ở Bắc Bộ Dự báo năm nay khu vực Bắc Bộ nắng nóng không gay gắt và kéo dài như trong năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có khả năng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức xấp xỉ 41-42 độ.

Hương Quỳnh