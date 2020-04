Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai cho biết, mưa to kèm dông lốc, sét gây thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương.

Theo báo cáo của các tỉnh, mưa, dông, lốc sét từ ngày 22 đến sáng nay khiến 3 người chết, 13 người bị thương và hơn 5.900 nhà bị tốc mái.

Cụ thể số người thiệt mạng ở Hà Giang - 1 người (do cây đổ, đè vào), Sơn La - 1 người (do đá lăn vào nhà đổ tường), Yên Bái - 1 người chết (do sét đánh). Yên Bái có 6 người bị thương do sét đánh, tất cả đều ở huyện Mù Cang Chải.

Trận mưa đá với nhiều viên đá lớn xảy ra trên đại bàn xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (Điện Biên) ngày 23/4

Một số tỉnh phía Bắc và Trung Bộ có hơn 5.900 nhà bị tốc mái; 238ha lúa và 1.337,8ha hoa màu bị đổ, dập nát, 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Ước tính tổng thiệt hại 62,29 tỷ đồng.

Riêng, tại Quảng Bình có mưa lớn cục bộ làm ngập và đổ 16,3ha lúa. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai xảy ra mưa đá đêm 23/4. Cao Bằng đêm 22/4 xảy ra lốc và mưa đá. Hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật thiệt hại.

Trung tâm dự báo KTTV quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, trên các sông thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình đã xuất hiện lũ với biên độ mực nước lên phổ biến từ 0,5 - 2m. Mực nước trên các sông suối sẽ tiếp tục biến đổi theo xu thế lên, biên độ lũ lên trên các sông phổ biến 0,5 - 1m. Trên sông Thao và hạ lưu các sông khu vực Bắc Bộ từ 1 - 2m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các TP Sơn La, Điện Biên Phủ và Hà Nội. Rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp độ 1.

Không khí lạnh tăng cường

Hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung thêm. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Bắc Bộ còn có thể kéo dài đến ngày 26/4.

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ. Khu vực Hà Nộ hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, đêm nay có mưa, mưa rào. Từ nay đến ngày 26/4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ.

Thái An