Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho rằng, đợt mưa lũ vừa qua là việc chưa từng xảy ra, nên có sự chủ quan vì ngoài sức dự báo.

Tại kỳ họp chiều nay HĐND tỉnh Hà Tĩnh, rất nhiều đại biểu tập trung chất vấn lãnh đạo Sở NN&PTNT về việc hồ Kẻ Gỗ xả lũ gây ảnh hưởng đến vùng hạ du trong tháng 10 vừa qua.

Báo cáo tại kì họp, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 15/10 đến ngày 21/10 trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, đặc biệt có nơi mưa rất to....

Ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NN&PTNT



Tại hồ Kẻ Gỗ, tổng lượng mưa từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 21/10 là 1.249 mm, tổng lượng nước đến 280 triệu m3, lưu lượng nước đến hồ lớn nhất là 2.539m3/s.



Lúc 7h ngày 15/10 mực nước trong hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 25,80m thấp hơn ngưỡng tràn xả lũ là 0,7m (ngưỡng tràn xả lũ của hồ Kẻ Gỗ là 26,50m – PV). Lúc 6h ngày 17/10 mực nước trong hồ ở cao trình 26,62m cao hơn ngưỡng xả lũ là 0,12m. Đến 6h ngày 18/10 mực nước trong hồ ở cao trình 29,13m cao hơn ngưỡng xả lũ là 2,62m; đến 13h cùng ngày, mực nước trong hồ lên ở cao trình 30,70m.

Người dân TP Hà Tĩnh chứng kiến trận lũ lụt lịch sử vào tháng 10/2020.

Hồ xả lũ bắt đầu từ 13h ngày 18/10 với lưu lượng tăng dần từ 50m3/s lên 200m3/s, lưu lượng xả lớn nhất 1.060 m3/s (bằng 41,7% lưu lượng đỉnh lũ là 2.539m3/s). Việc xả lũ với lưu lượng lớn chỉ thực hiện trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau 10h, ngày 19/10, lượng mưa giảm nên việc xả lũ giảm lưu lượng trở lại.



Theo ông Việt, việc xả lũ của hồ Kẻ gỗ theo đúng quy trình được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành từ năm 2011. Trong đợt mưa này, nước về hồ là 280 triệu m3 và quá trình vận hành xả lũ, hồ đã cắt giảm lũ cho hạ du 200 triệu m3 nước.



Theo ông Việt, có 4 nguyên nhân gây ngập lụt ở vùng hạ du, do mưa lớn cực đoan, do ảnh hưởng của thủy triều, hệ thống tiêu thoát lũ chưa đáp ứng được yêu cầu và hồ Kẻ Gỗ phải điều tiết xã lũ để đảm bảo an toàn công trình.



“Việc điều tiết xả lũ tại hồ Kẻ Gỗ trong thời gian qua là đúng quy định, có các kịch bản điều tiết linh hoạt, phù hợp với mưa lũ trong lòng hồ và phía hạ du. Việc chỉ đạo điều hành có sự thống nhất từ bộ đến tỉnh” – ông Việt nói.



"Có sự chủ quan"

Chất vấn tư lệnh ngành nông nghiệp, đại biểu Trần Viết Hậu nêu câu hỏi, khi mực nước đạt đến cao trình 26m thì đã xả để đón lũ hay chưa? Sở đã có tham mưu về giải pháp xả khi nước ở mức dưới cao trình 26 hay chưa, thậm chí phải tính đến phương án xả đáy.

Đại biểu Trần Viết Hậu.

Ông Việt cho biết, hồ Kẻ Gỗ thiết kế 2 của xả đều nằm ở cao trình 26,5, do đó khi mực nước ở trong hồ không đạt đến cao trình này thì không thể xả nước ra ngoài. Hơn nữa hồ Kẻ Gỗ không có thiết kế xả đáy.



Đại biểu Nguyễn Văn Hổ hỏi: “Tôi nghe giám đốc Sở báo cáo hồ Kẻ Gỗ xả lũ đúng quy trình. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, người dân cho biết nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh ngập hơn 1,5m so với các đợt lũ trước. Khi xả như thế thì các cơ quan quản lý có tính toán được mực nước ở hạ du sẽ dâng lên bao nhiêu không?

Đại biểu Nguyễn Văn Hổ chất vấn

Vấn đề này ông Việt thừa nhận hiện nay vẫn chưa có bản đồ ngập lụt vùng hạ du Kẻ Gỗ nên vẫn chưa thể tính toán được mực nước ngập vùng hạ du khi xả lũ.



“Đợt mưa lũ vừa rồi là tình huống vô cùng khẩn cấp, các đơn vị đã chủ động dự báo nhưng mưa diễn biến phức tạp nên không thể dự báo đầy đủ. Nếu không xả hồ để xảy ra sự cố thì không thể chấp nhận được. Riêng bản đồ ngập lụt sắp tới sẽ làm để chủ động điều tiết lũ” – ông Việt nói.



Các đại biểu Trần Hậu Tám, Nguyễn Thế Hoàn đặt vấn đề, trong quá trình hồ Kẻ Gỗ xả lũ có nguyên nhân chủ quan hay không, nếu có đề nghị giám đốc sở báo cáo cho hội đồng và người dân biết, trong đó có việc xả lũ vào ban đêm.

Đại biểu Nguyễn Thế Hoàn: "Trong quá trình hồ Kẻ Gỗ xả lũ có nguyên nhân chủ quan hay không?"

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn.

Ông Việt cho rằng, đợt mưa lũ vừa qua là việc chưa từng xảy ra, nên có sự chủ quan vì ngoài sức dự báo, ông cho rằng việc chủ động dự tính, dự báo trong các đợt mưa lũ vừa qua là kịp thời



“Quá trình xả ban đêm đều có tính toán. Hồ bắt đầu xả từ lúc 13h chiều sau đó tăng lên từ từ. Thời điểm xả lớn nhất chỉ trong vòng 1 giờ và đều có nhật ký ghi lại” – ông Việt nói.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu, quá trình xả lũ của hồ Kẻ Gỗ cần phải minh bạch để người dân hiểu. Vừa qua mưa lũ rất lớn nhưng ngành chức năng đã xây dựng được kịch bản để chủ động xả lũ, qua đó cắt lũ cho vùng hạ du đến 210 triệu m3 nước.



Lê Minh