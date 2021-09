Mưa lớn kéo dài ở toàn tỉnh Nghệ An, nhiều hồ đập thủy lợi, thủy điện thông báo đồng loạt xả lũ. Hàng trăm nhà dân bị ngập lụt, gia cầm và gia súc chết ở nhiều nơi.

Chiều 25/9, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, trong 2 ngày qua, mưa lớn, nhiều hồ, đập thông báo xả lũ xuống hạ nguồn.

Tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ, được các địa phương vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt.

Cụ thể, hồ chứa nước Sông Sào đang xả tràn 2 cửa van với mức 245m3/giây. Hồ chứa Vực Mấu đang xả 2 cửa van từ 9h30 sáng nay với tốc độ 291m3/giây.

Hồ Vực Mấu xả lũ sáng nay

Ngoài ra, có 21 nhà máy thủy điện ở Nghệ An đang vận hành khai thác, trong đó có 8 nhà máy Bản Vẽ; Khe Bố; Chi Khê; Nậm Nơn; Nậm Mô; Bản Ang; Nhạn Hạc A và Châu Thắng đang vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Đến 11h sáng nay, hồ chứa thuỷ điện Châu Thắng, xã Mường Nọc tiến hành xả lũ với tổng lưu lượng từ 76m3/giây đến 500m3/giây.

Thủy điện Chi Khê xả nước hồ chứa thủy điện Chi Khê từ 13 giờ 30 phút ngày 25/9. Tổng lưu lượng xả từ 500m3/giây đến 1.200m3/giây.

Báo cáo từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, đến 10h sáng nay, do lượng mưa lớn nên trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập lụt, ách tắc giao thông tại 18 vị trí, trong đó có nhiều đoạn phải đóng đường, trực đảm bảo an toàn giao thông.

Riêng tuyến đường tỉnh 534C có 1 vị trí ngập 1,2m tại Tràn Khe Gon Km11+350 (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Mưa lớn gây ngập ở Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn)

Mưa lớn khiến mực nước tiếp tục dâng cao

Nhiều đoạn đường ở huyện Nghĩa Đàn bị ngập

Các vị trí ngập lụt được đơn vị quản lý phối hợp các lực lượng bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tại huyện Quỳnh Lưu có 184 nhà bị ngập, trong đó 1 hộ phải di dời.

Ngoài ra, có 440 con gia cầm bị nước cuốn trôi, 8 con gia súc bị chết ở huyện Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Nước dâng cao sau mưa lớn...

... bắt đầu tràn vào nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu

Nước ngập trong vườn nhà dân ở xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn

UBND xã Nghĩa Hưng thông báo người dân cần sớm di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn khi mưa ngày càng lớn

Núi Nguộc tại huyện Thanh Chương bị sạt lở...

... có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên Quốc lộ 46

Quốc Huy