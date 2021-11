Mưa to, lũ lên nhanh khiến nhiều nơi ở Bình Định, Phú Yên ngập sâu trong nước. Đã có người tử vong do bị nước lũ cuốn.

Sáng 30/11, Văn phòng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, mưa lũ đã làm một người chết.

Nạn nhân là bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị nước cuốn trôi. Lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể bà Đát chiều 29/11.

Các khu dân cư, tuyến đường liên xã ở các xã khu Đông huyện Tuy Phước đang chìm sâu trong biển nước.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại, đặc biệt làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương, bờ sông, đê suối ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Đến sáng 30/11, mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều vùng, với mực nước lũ được đánh giá tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 2016.

Người dân phường Bình Định (thị xã An Nhơn) xắn quần lội nước lũ.

Nước lũ tràn vào sân của Trạm Y tế xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), nơi điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nước lũ lên nhanh vào nửa đêm.

Nước lũ tràn vào một ngôi nhà ở xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước) lúc nửa đêm.

Nhiều khu dân cư ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn) được cho là có địa hình cao hơn so với các khu vực ở phường Nhơn Hòa, nhưng từ rạng sáng nay, nước lũ cũng tràn về, gây ngập cục bộ nhiều nơi.

Ngoài ra, các tuyến đường liên xã, huyện ở các xã khu Đông ở huyện Tuy Phước như: Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thuận và một số xã cánh Tây của huyện: Phước Nghĩa, Phước Lộc… cũng bị ngập sâu.

Phú Yên: Nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn

Ngày 30/11, ông Lưu Minh Tuấn, Đội trưởng Đội quản lý đường bộ 641 thuộc Công ty Cổ phần và Quản lý đường bộ Phú Yên cho biết, tại tỉnh Phú Yên có mưa lớn liên tục cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chia cắt tuyến đường từ huyện Tuy An lên huyện Đồng Xuân.

Trên tuyến đường ĐT 642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu, nước ngập sâu gần 1m tại cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc). Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Tuyến đường ĐT 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân nước ngập sâu

Mưa lớn gây sạt lở dốc Ruộng của xã vùng cao Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) đất đá tràn xuống đường khối lượng lớn, người dân không đi lại được.

Tương tự tuyến đường ĐT 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân nước ngập sâu kéo dài 3km, có nơi ngập trên 1,2m. Các hộ dân ở khu vực các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) bị cô lập hoàn toàn.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết : Từ chiều tối 28/11 đến nay phía thượng nguồn có mưa lớn khiến cho nước trên sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba) lên nhanh.

Mực nước lũ tại cầu La Hai (huyện Đồng Xuân)

Trên đầu nguồn sông Kỳ Lộ, do thủy điện La Hiêng xả lũ, với tổng lưu lượng nước về hạ du xấp xỉ 490m3/s làm mực nước sông lên nhanh. Nhiều nơi trên địa bàn huyện Đồng Xuân đã bị ngập sâu từ 0,4m đến trên 1m, giao thông chia cắt. Tại các xã Xuân Quang 3, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc có 17 nhà ngôi nhà ngập sâu trong nước.

“Đề phòng nước lũ tiếp tục lên trong chiều và tối 29 đến ngày 30/11, địa phương đã bố trí các địa điểm để di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Dự kiến có khoảng 300 hộ với hơn 900 nhân khẩu ở các xã Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam phải di dời. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ở các khu vực ngập sâu, nhất là tuyến đường giao thông đều đã có lắp các biển cảnh báo người dân khi qua lại”, ông Chánh nói.

Nhiều nơi bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho biết thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ qua tràn 1.800m3/s, thủy điện Sông Hinh xả qua tràn 1.500m3/s.

Theo dự báo của Đài Khi tượng Thủy văn Phú Yên ngày 30/11, tỉnh Phú Yên có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, lượng mưa trên 9/9 huyện, thị, thành phố phổ biến từ 80-120mm. Riêng khu vực xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) và xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), lượng mưa có khả năng trên 150mm.

Q.T - Trâm Trân