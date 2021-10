Tối 12/10, đại diện nhà máy may An Hưng (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, dây chuyền may mặc xuất khẩu của nhà máy với công suất gần 11.000 vị trí làm việc. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới tuyển dụng được 2.500 công nhân.