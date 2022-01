Trong phòng chống dịch, có thời điểm cảnh sát giao thông Hà Nội được giao nhiệm vụ "chốt trưởng" kiểm soát người ra vào thành phố. Nhiệm vụ "lá chắn" vừa ngơi, các tổ công tác lại bắt đầu tuyên chiến với nạn đua xe những ngày cận Tết.

Lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19

Từ 6h sáng ngày 14/7, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 23 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố. Lực lượng tại mỗi chốt bao gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động, Thanh tra giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải), quân đội, y tế, UBND phường sở tại. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra, kiểm soát 100% phương tiện, người ra vào thành phố, thông qua việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid- 19 với các trường hợp nghi vấn.

Phòng Cảnh sát giao thông, đã chủ động với các lực lượng, khảo sát vị trí đặt các chốt phòng, chống dịch để đảm bảo vừa kiểm tra chặt chẽ, phân luồng giao thông không gây ùn tắc.

Lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông... phổ biến nhiệm vụ trước khi lập chốt kiểm soát dịch

Nhiều chốt trọng điểm, mỗi ngày có hơn 15.000 phương tiện qua lại

Chốt kiểm soát dịch số 2 đặt tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24h

Với vai trò được giao là chốt trưởng các chốt kiểm soát, lực lượng CSGT thường xuyên phối hợp, động viên các lực lượng tham gia cùng trực chốt để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngày 20/10 UBND Thành phố đã dừng hoạt động toàn bộ các chốt kiểm soát ra, vào Hà Nội.

Hơn 3 tháng duy trì các chốt kiểm soát, Phòng CSGT đã điều động 26 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch. Kiểm soát gần 1,5 triệu phương tiện và 2 triệu lượt người đi qua các chốt. Cho quay đầu 203 nghìn lượt xe không đủ điều kiện về phòng chống dịch.

Những lúc dịch bệnh tại Thủ đô có diễn biến phức tạp, lệnh cách ly xã hội cần siết chặt hơn, một lần nữa các tổ công tác liên ngành theo mô hình 141 (Phòng CSGT) được triển khai. Với 6 tổ liên ngành gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, hình sự, phòng chống ma túy cùng thực hiện kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận. Các tổ công tác này không chỉ đảm bảo kiểm soát chặt người dân ra đường không có lý do chính đáng để phòng chống dịch mà còn đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong thời điểm giãn cách xã hội.

Các cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT cùng các lực lượng trực chốt đã "vượt nắng, thắng mưa", không quản khó khăn giữ vững "phòng tuyến" phòng chống dịch, xứng đáng là “tấm lá chắn thép” vòng ngoài bảo vệ Thủ đô.

Quyết liệt ngăn chặn đua xe trái phép

Theo thống kê của Phòng CSGT, trong năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 827 vụ tai nạn giao thông, so với năm 2020 đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết.

Tuy nhiên dịp cuối năm, trên địa bàn thành phố nổi lên tình trạng thanh niên tụ tập phóng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, có dấu hiệu đua xe trái phép, nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Phòng CSGT đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vây bắt 34 đối tượng, 20 phương tiện vào tối 21/11. Các đối tượng này đều có hành vi điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng,… Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an vây bắt các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng tối 21/11

Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng

Ngày 18/12, các tổ công tác liên ngành 141 (Phòng CSGT) làm chủ công, kết hợp giữa lực lượng công khai và hóa trang, mật phục bất ngờ vây bắt hàng trăm thanh thiếu niên, tạm giữ hàng chục phương tiện có hành vi nẹt pô, lạng lách đánh võng trên tuyến đường Võ Chí Công. Đồng thời ngăn chặn các hành vi tụ tập lạng lách, đánh võng, điều khiển xe với tốc độ cao trên đường phố “ngay từ trong trứng nước” khi các đối tượng này mới tụ tập tại vườn hoa Lạc Long Quân (Nhật Tân, Tây Hồ).

Thanh niên tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng bị các tổ 141 bắt giữ

Bằng cả lực lượng công khai và hóa trang mật phục các cuộc vây bắt các đối tượng manh động, liều lĩnh đều diễn ra an toàn

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, để chủ động phòng, chống đua và cổ vũ đua xe, các lực lượng của Công an Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT nói riêng đã phải vào cuộc "trinh sát" sớm, chủ động nắm bắt thông tin về các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe và xử lý "mạnh tay" với các nhóm cố tình vi phạm.

Đình Hiếu