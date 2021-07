Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đã có 5 tỉnh cấm biển, hơn 264.272 chiến sỹ ứng trực. Dự báo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Chiều nay (7/7), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai để ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lớn.

Theo Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc gia Mai Văn Khiêm, chiều nay, ATNĐ đã đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp

Dự báo, thời gian ảnh hưởng trực tiếp từ tối và đêm nay, các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp là đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong chiều tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6-7.

Ông Khiêm đưa ra cảnh báo, từ nay đến hết ngày 8/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở một số khu vực trong 24h tới, đặc biệt các tỉnh trung du miền núi.

Tại Hà Nội dự báo có lượng mưa to, nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông.

Dự báo cần chính xác

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài thông tin, hiện các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP Hải Phòng đã cấm biển; tỉnh Ninh Bình dự kiến cấm biển từ 18h tối nay; 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang theo dõi để xem xét việc cấm biển.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo và duy trì 264.272 chiến sỹ, 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm ven biển từ 20h-20h30 ngày 6/7.

Hiện còn 2.673 tàu/13.126 người đang hoạt động ven bờ Vịnh Bắc Bộ. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các đơn vị chủ động, huy động tối đa lực lượng phòng chống để giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước nhận định cơn ATNĐ đợt này không lớn, song Phó Thủ tướng cho rằng đây cũng là dịp tổng duyệt lại xem các lực lượng tham gia phòng, chống hoạt động ra sao.

Ông Thành cho hay, dù nhiều lần công tác phòng, chống thiên tai được chuẩn bị kỹ nhưng thiệt hại gây ra vẫn lớn, vì vậy giai đoạn “phòng” là chủ yếu. Phó Thủ tướng lưu ý công tác dự báo cần chính xác, vì nếu dự báo không chính xác thì tai họa rất lớn, cần tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị, phối hợp với cơ quan quốc tế để có dự báo chính xác.

Ngoài ra, việc thông tin đến người dân phải thật sớm, nếu chậm một nhịp bà con ngư dân trên biển sẽ không về bờ kịp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án “4 tại chỗ”, có phương án cụ thể trong diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp…

Hương Quỳnh