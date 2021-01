Hơn 10 năm qua, nhiều đợt rét đậm, rét hại diễn ra. Có những đợt rét được các nhà khí tượng đánh giá là kỷ lục với băng giá và thậm chí cả tuyết rơi. Không hiếm khi băng tuyết xuất hiện hệt như các nước xứ lạnh.

Những ngày đầu năm 2021, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng với mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông. Nhiệt độ đo lúc 6h sáng đều dưới 10 độ C, tại Hà Nội còn 9,6 độ C, Tam Đảo 2 độ C, Sa Pa còn -0,3 độ C, Mẫu Sơn -3,4 độ C, băng giá xuất hiện ở nhiều nơi.

Tháng 1/2016 có một đợt rét kỷ lục liên tục trong 6, 7 ngày ở miền Bắc khiến nhiệt độ tại Hà Nội xuống còn 6-7 độ C và khiến cho 40 địa điểm có tuyết. Trong đó có một số khu vực gần thủ đô Hà Nội như Tam Đảo, Ba Vì cũng xuất hiện tuyết; nhiều khu vực nhiệt độ luôn giữ mức dưới 0 độ C bất kể ngày, đêm. Theo dữ liệu đo được vào ngày 24/1/2016, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -5 độ C, ở Sapa là - 4 độ C.

Ngoài ra trong các năm 2019, 2018, 2017, 2014, 2013 cũng xuất hiện nhiều đợt băng tuyết rất ấn tượng.

Tuyết rơi dày 8-10 cm ở Sa Pa năm 2013. Ảnh: Phạm Quang Vinh

Đường, cây rừng, núi ngập chìm trong sắc trắng. Ảnh: Phạm Quang Vinh

Nhìn từ lưng đèo Ô Quý Hồ, cả thung lũng chìm trong tuyết trắng. Ảnh: Phạm Quang Vinh

Tuyết rơi ở vùng núi đá Mèo Vạc, Hà Giang tháng 2 năm 2014.

Tuyết phủ dày trên các mái nhà ở Sa Pa năm 2015 tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Ảnh: Dương Lợi.

Hình ảnh trẻ em chơi tuyết ở bản Sâu Chua (xã Sa Pả, Sa Pa) trong đợt rét kỷ lục năm 2016. Ảnh: Huy Trường

Thị trấn Sa Pa chìm trong tuyết không khác gì châu Âu. Ảnh: Thắng Sói

Tuyết rơi ở Ba Vì, Hà Nội năm 2016

Núi rừng khu vực thác Bạc và đèo Ô Quy Hồ tuyết phủ trắng năm 2018.

Ảnh: Bảo Long

Đỉnh Fansipan (Lào Cai) có độ cao 3.143m nơi thường xuyên xuất hiện các hiện tượng băng tuyết kỳ thú trong các năm 2017, 2018, 2019. Ảnh: Nguyễn Xuân Chiến

Trong các mùa đông, toàn bộ không gian thiên nhiên, cây cỏ, chóp tam giác trên đỉnh 3.143m, khu vực sàn gỗ quanh đỉnh, các bậc thang lên đỉnh,… phủ kín lớp băng tuyết dày trắng xóa. Ảnh: Nguyễn Xuân Chiến

Đặp người tuyết trên đỉnh chóp 3.143m năm 2020. Ảnh: Nguyễn Xuân Chiến

Đỉnh Mẫu Sơn phủ băng trắng xóa trong những ngày đầu năm 2021. Ảnh: Đoàn Bổng

Ảnh: Đoàn Bổng



Mộc Miên