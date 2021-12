Đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá chiếc xe Mercedes đã kiện Tạp chí điện tử Hoà nhập viết bài sai tôn chỉ mục đích. Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng.



Hôm nay 7/12, thông tin từ Sở TT&TT tỉnh Nghệ An cho biết, Tạp chí điện tử Hoà nhập (Tạp chí Hoà nhập) cơ quan ngôn luận thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, đóng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa bị áp dụng biện pháp xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, Tạp chí Hoà nhập đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng”. Do đăng bài viết “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm quy định Luật Đấu giá tài sản” trên Tạp chí Hoà nhập vào lúc 21h 43 phút ngày 18/7/2021.

Theo quy định tại điểm e, Khoản 4, Điều 8 Nghị định 119/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Tạp chí điện tử Hoà nhập bị phạt hành chính 30 triệu đồng

“Tạp chí Hoà nhập phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tạp chí không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Tạp chí điện tử Hoà nhập có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật” – quyết định nêu rõ.

Trong khi đó, Công ty An Trà My tổ chức, điều hành đấu giá chiếc xe Mercedes đã bị người tham gia đấu giá tố cáo về 6 lỗi vi phạm đến Sở Tư pháp Nghệ An. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Tư pháp Nghệ An chỉ phát hiện được 3 lỗi vi phạm, có đủ căn cứ để xử phạt đơn vị tổ chức đấu giá 45 triệu đồng.

"Lên án hành vi làm trái quy định tổ chức đấu giá"

Trao đổi với PV, đại diện Tạp chí điện tử Hoà nhập cho biết, sẽ làm đơn khiếu nại về quyết định xử phạt hành chính của Sở TT&TT tỉnh Nghệ An nêu trên.

Theo tạp chí này, họ nhận được đơn thư của bạn đọc tại Nghệ An và Thanh Hoá, trong đó có đơn của các thương bệnh binh đang sản xuất, kinh doanh gửi về ngày 8/4/2021. Đơn phản ánh về quá trình tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản ô tô nhãn hiệu Mercedes E260 vào ngày 30/3/2021, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An do Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức, thực hiện không đúng với quy định pháp luật.

Bao gồm những nội dung như sau: Khách hàng phải xin giấy xác nhận về tiền án, tiền sự của cơ quan Công an nơi cứ trú; Bán hồ sơ xong không thu mà để đến 14h30 ngày 25/3/2021 mới thu hồ sơ; Thời gian xem hàng 2 ngày nhưng Công ty An Trà My chỉ cho khách xem 2 tiếng đồng hồ.

Trong biên bản đấu giá không có chữ ký của những người tham gia đấu giá (Vi phạm Điều 44 của Luật Đấu giá), việc này có thể thay đổi kết quả cuộc đấu giá...

Chiếc xe Mercedes trước lúc chưa tổ chức đấu giá tài sản

Ở cuộc đấu giá này, ông Hồ Văn Chung – Phó Giám đốc Công ty An Trà My chưa có thẻ đấu giá viên lại là người chủ trì. Vậy nhưng, tại biên bản công bố giá lại ghi là ông Nguyễn Phan Tĩnh – Giám đốc Công ty An Trà My (người có thẻ đấu giá viên).

Cuộc đấu giá này có 4 khách hàng tham gia gồm: Ông Phạm Văn Thuyết, ông Võ Văn Báo người được ông Nguyễn Công Tuấn ủy quyền, ông Văn Đức Hợp và một người đàn ông khác; Không có sự hiện diện của bà Hồ Thị Hương tham gia.

Kết quả công bố kết quả đấu giá chiếc xe Mercedes, bà Hồ Thị Hương (vợ ông Hồ Văn Chung – PV) đã trúng giá 551 triệu đồng, chênh lệch 1 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Khi nhận được đơn thư, Tạp chí Hoà nhập đã cử phóng viên tìm hiểu sự việc, trả lời bạn đọc và đăng bài viết kể trên.

Vợ trúng xe Mercedes khi chồng điều hành đấu giá Việc tổ chức đấu giá xe Mercedes ở Nghệ An đang phát lộ những bất thường. Đáng nói hơn cả là người trúng giá mua xe là vợ của phó giám đốc điều hành phiên đấu giá.

Quốc Huy