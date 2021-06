Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, công nghệ robot gọi điện tự động đang thử nghiệm ở Bắc Ninh, Bắc Giang và thấy rất hiệu quả, ông khuyên TP.HCM làm theo hướng này.

Chiều 2/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp của Chính phủ với các tỉnh, thành về công tác phòng, chống Covid-19.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự lo lắng về kiểm soát dịch bệnh tại các khu công nghiệp của TP.HCM.

“Tôi biết, hiện nay TP.HCM rất có kinh nghiệm tầm soát và kiểm soát dịch ngoài cộng đồng, nhưng nếu dịch lây lan tại các khu vực thuộc khu công nghiệp thì sẽ là bài toán rất khác", Phó Thủ tướng nhận định.

Báo cáo tình hình, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, thành phố đã ghi nhận ca nhiễm tại 3 khu công nghiệp.

Thứ nhất, tại Công viên phần mềm Quang Trung có 4 ca nhiễm và trên 400 nhân viên F1, F2... Thứ hai, Khu công nghiệp ở Vĩnh Lộc có một F0 là nhân viên phục vụ căn tin, hiện các F1 trong 400 công nhân tại đây đều âm tính. Thứ ba là Công ty TNHH Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS (Tân Phú) có 9/11 nhân viên của công ty đã dương tính với nCoV.

Ông Bỉnh cho biết, trước hết đã quản lý các ca có nguồn gốc rõ. Tuy nhiên, vẫn có thể có trường hợp khác lây lan ngoài khu công nghiệp.

Trao đổi lại với lãnh đạo TP.HCM, Phó Thủ tướng yêu cầu việc tầm soát phải theo 3 hướng: Đuổi theo ca, tầm soát khu vực nguy hiểm và khu vực có tính toán.

Phó Thủ tướng gợi ý TP.HCM nên triển khai hỏi thăm sức khỏe y tế người dân bằng robot, một mặt để hỏi triệu chứng người dân, mặt khác tuyên truyền cho người dân chủ động khai báo y tế.

"Công nghệ robot gọi điện tự động đang thử nghiệm ở Bắc Ninh, Bắc Giang và thấy rất được. TP.HCM nên chăng cũng làm theo hướng này”, Phó Thủ tướng đề xuất.

Để thử nghiệm robot, ông Đam đề nghị TP.HCM phải lấy toàn bộ dữ liệu người dân, phân nhóm ra những khu vực nguy hiểm, rồi tiến hành gọi điện thoại bằng robot để hỏi thăm triệu chứng người dân.

Phó Thủ tướng trực tiếp giao Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy hỗ trợ TP.HCM triển khai phương pháp tầm soát nhanh này.

Số ca nhiễm ở TP.HCM đang chững lại

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong ngày 1/6, tính từ 6 giờ đến 18 giờ, thành phố ghi nhận 43 ca F0.

Qua đó, ông Bỉnh đánh giá số liệu này cho thấy mức độ lây nhiễm dịch tại TP đang chững lại.

Cụ thể, liên tiếp 5 ngày trước, TP.HCM phát hiện khoảng 240 ca nhiễm, trung bình 50 ca/ngày, nhưng trong ngày 1/6 chỉ có 43 ca.

Liên quan đến chùm lây nhiễm Nhóm truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Theo báo cáo của Sở Nội vụ và Ban tôn giáo, thành phố có 145 điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tương tự nhóm truyền giáo Phục Hưng, rải rác trên trong thành phố.

Ông Bỉnh cho biết sẽ tầm soát mở rộng với trọng điểm là 145 nhóm tôn giáo này. "Chúng tôi đánh giá, cơ bản đã biết mức độ phát tán của ổ dịch. Nhưng còn nguy cơ rất cao vì chưa chắc chắn, chưa loại trừ được còn thành viên nào của nhóm này chưa được phát hiện, cũng như các thành viên có mối quan hệ với các nhóm truyền giáo khác không", lời ông Bỉnh.

Cũng theo ông Bỉnh, ở Long An đã phát hiện 1 ca nhiễm liên quan đến đầu bếp khách sạn Sheraton (bệnh nhân tại quận 1). Người này đi lại hàng ngày giữa Long An và TP.HCM. Đây là bệnh nhân liên quan đến một nhà thờ dân tộc ở Long An. Sáng nay, Long An đã thực hiện Chỉ thị 15 trên 5 huyện giáp thành phố.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi về nguồn gốc ca nhiễm tại Long An, ông Bỉnh khẳng định bệnh nhân này thuộc chuỗi lây nhiễm của nhóm sinh hoạt tôn giáo tại Gò Vấp. Ngoài ra, Long An cũng đang có một ca bệnh khác liên quan chùm bệnh tại trường Kidtown, TP.HCM (nhánh ca bệnh thuộc nhóm truyền giáo).

