Tính đến ngày 30/9/2020, tổng số người bị tạm giữ, tạm giam là gần 49.000 người, trong đó có gần 1.500 người tạm giữ và hơn 47.300 người bị tạm giam. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận, phân loại quản lý người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số cơ sở giam giữ vẫn còn “sơ hở, thiếu sót”, dẫn đến xảy ra một số vụ, việc người bị tạm giữ, tạm giam trốn. Trước tình hình đó, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra đột xuất 18 trại tạm giam và tổ chức kiểm tra toàn diện 16 công an địa phương về công tác tạm giữ, tạm giam. Thẩm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và kiến nghị xử lý 11 vụ việc trốn, chết xảy ra tại các cơ sở giam giữ. Bộ Quốc phòng cũng đã thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại các trại tạm giam thuộc 7 quân khu, 1 quân đoàn và 2 trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng.