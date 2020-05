Bộ Tư pháp vừa có văn bản trả lời ĐBQH Lê Thanh Vân về việc các hộ dân có đơn thư đề nghị TP.HCM thi hành bản án liên quan đến dự án Thủ Thiêm.

Theo Bộ Tư pháp, Bộ đã nhận được phiếu chuyển đơn của ĐBQH Lê Thanh Vân cho 3 ông, bà đường Trần Não (phường Bình An, quận 2, TP.HCM).

Các hộ dân phản ánh, Chủ tịch UBND TP.HCM không thi hành các bản án số 81/2017 ngày 16/5/2017; bản án 190/2017 ngày 17/8/2017 và số 213/2017 ngày 24/8/2017 của tòa TAND cấp cao tại TP.HCM.

Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng việc người dân đòi đất Thủ Thiêm

Theo Bộ Tư pháp, các bản án trên của TAND cấp cao tại TP.HCM có nội dung hủy toàn bộ quyết định số 4890/QĐ-UB ngày 10/11/2003, quyết định số 4889/QĐ-UB ngày 10/11/2003 và quyết định số 4891/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, các quyết định này đương nhiên hết hiệu lực kể từ ngày các bản án nêu trên có hiệu lực thi hành.

“Đối với nội dung giải quyết lại đơn khiếu nại của ông Huỳnh Văn Ba và ông Trương Văn Liếp, các bản án nêu trên đã tuyên rõ: Chủ tịch UBND TP.HCM có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật”, văn bản của Bộ Tư pháp khẳng định.

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Cục THADS TP.HCM tiếp tục theo dõi thi hành án đối với các bản án hành chính nêu trên, phối hợp với Sở Tư pháp làm việc với các sở được UBND TP giao nhiệm vụ để nắm bắt thông tin về kết quả thi hành án.

Trường hợp có đầy đủ cơ sở về việc Chủ tịch UBND TP.HCM chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung các bản án nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Thủ tướng về việc xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định tại khoản 3, điều 32 nghị định số 71/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và tiếp tục thông báo kết quả giải quyết đến đại biểu.

Tại báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết về chất vấn của QH gửi đến các đại biểu QH phục vụ kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, số lượng án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành xong còn nhiều. Có lý do từ việc một số Chủ tịch UBND và UBND chưa thực sự quan tâm, chưa xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi hành án hành chính.

Báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp nêu rõ: Tỷ lệ Chủ tịch UBND và người đại diện của UBND không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa còn cao và có xu hướng ngày càng tăng qua các năm.

Bộ TN&MT kết luận đất hợp pháp

Khu đất rộng khoảng 11.000 m2 tại phường Bình An và An Phú được các hộ ông Trần Văn Hùng, Trần Văn Ba, Trương Văn Liếp và bà Lê Thị Năm (cùng ngụ ở phường Bình An, Q.2, TP.HCM) khai hoang từ những năm 1970 - 1971.

Năm 1975, họ được chính quyền địa phương giao phần đất trên để sử dụng và xây nhà ở. Năm 1982, theo chỉ thị 299 của Chính phủ, họ đã đăng ký quyền sử dụng đất.

Khu đất trên được người dân tiếp tục sử dụng cho đến năm 1985, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và xây lắp (nay là công ty CP Xây lắp và Vật tư xây dựng 4) đưa người đến chiếm nhà, lấy đất với lý do khu đất được UBND TP.HCM giao cho công ty làm dự án công ích.

Người dân làm đơn khiếu nại gửi lên chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Sau đó họ tiếp tục khiếu nại lên UBND TP và đề nghị công ty CP Xây lắp và vật tư xây dựng 4 trả lại đất nhưng sự việc tiếp tục “khiếu kiện” kéo dài nhiều năm và không được giải quyết triệt để.

Năm 2005, Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc. Sau nhiều năm kiểm tra, xác minh, Thanh tra Bộ TN&MT kết luận, đất của người dân sử dụng trước đây là hợp pháp, chưa có đủ cơ sở cho thấy công ty CP Xây lắp và vật tư xây dựng 4 đã đền bù cho người dân, đề nghị UBND TP.HCM kiểm tra lại vụ việc và giải quyết cho người dân.

Tuy nhiên, dù đã có kết luận của Thanh tra Bộ TN&MT và Công an TP.HCM nhưng các cấp chính quyền TP.HCM không giải quyết vụ việc, trả đất lại cho người dân. Chính vì thế, người dân đã khởi kiện UBND TP.HCM ra tòa.

Tòa sơ thẩm TAND TP.HCM nhận định, việc UBND TP.HCM bác đơn khiếu nại của người dân là không có cơ sở và tuyên hủy quyết định của UBND TP.

Không đồng ý, UBND TP.HCM kháng cáo, khoảng giữa năm 2017, tại 3 phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM đều tuyên y án sơ thẩm.

