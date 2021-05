Các vùng dịch nên tính đến phương án bầu cử sớm

Những khu vực có nhu cầu bầu cử sớm, nhất là những khu vực cách ly, các tỉnh cần có văn bản cụ thể để Hội đồng Bầu cử quốc gia trả lời và hướng dẫn ngay.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 18/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, đến nay công tác an ninh trật tự, an toàn cho bầu cử cơ bản được bảo đảm, không có vấn đề gì phức tạp.

Tình trạng phá hoại bầu cử so với kỳ bầu cử nhiệm kỳ trước ít hơn rất nhiều. Để bảo đảm công tác bầu cử an toàn, an ninh, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, mỗi điểm bầu cử đều có một cán bộ công an.

Điều mà Đại tướng Tô Lâm lo lắng là tình trạng biến động cử tri rất lớn. Số lượng những người thường trú, tạm trú, người vãng lai rất lớn, nhất ở những nơi có dịch, chắc chắn danh sách cử tri được niêm yết có biến động.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an

Vì vậy, Bộ trưởng Công an lưu ý, các điểm bầu cử, các tổ bầu cử nếu không bám sát dễ dẫn đến 2 tình trạng. Đó là có những người vãng lai không được tham gia bầu cử theo quy định; những người được niêm yết danh sách cử tri nhưng không có mặt ở điểm niêm yết để thực hiện quyền bầu cử.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, ngày bầu cử 23/5 rất quan trọng, cần phải chuẩn bị thận trọng, không để sơ hở. Trong đó, ông lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử tránh tình trạng bầu hộ, bầu thay, vi phạm luật ảnh hưởng chung đến ngày bầu cử chung của cả nước.

Nhiều phương án bầu cử tại các ổ dịch



Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định đến giờ phút này, tất cả các bước về công tác bầu cử đã triển khai đầy đủ, bảo đảm tiến độ.

Bắc Giang có gần 1,4 triệu cử tri đã được niêm yết danh sách và có gần 1.948 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, tỉnh đã tập huấn rất kỹ cho thành viên các tổ bầu cử và xây dựng phương án bầu cử theo hình thức giãn cách, đáp ứng công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt đối với từng khu vực bỏ phiếu.

“Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều phải có phương án riêng của mình. Một số địa điểm cần thiết đã tổ chức diễn tập cách thức điều hành bỏ phiếu”, Chủ tịch Bắc Giang nói.

Tuy nhiên, ông Dương cũng nêu khó khăn nhất của Bắc Giang hiện nay là dịch Covid 19 đang phát triển và diễn biến rất phức tạp. Trong 10 huyện, thành phố, có 1 huyện phải phong tỏa, 3 huyện giãn cách xã hội. Đây là vấn đề khó khăn.

Đến nay tỉnh đã hoàn tất 6 tình huống liên quan đến phòng chống dịch trong ngày bầu cử, trong đó có lưu ý đến việc tổ chức bầu cử trong bệnh viện dã chiến.

“Chúng tôi đã điều chỉnh địa điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử để làm sao bầu cử, kiểm phiếu được trong các khu cách ly tập trung, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật”, ông Dương nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị

Bí thư Bắc Ninh Đào Hồng Lan lo lắng, nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thì các phương án liên quan tới bầu cử cũng sẽ rất phức tạp.

Theo Bí thư Bắc Ninh, tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội 2/8 địa phương của tỉnh và thực hiện giãn cách xã hội 5/8 địa phương; tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm để truy vết trên 163.000 mẫu.

“Lo nhất hiện nay là các khu công nghiệp vì nếu 21 tỉnh có lao động trên tỉnh Bắc Ninh làm không tốt lan ra các địa phương khác thì rất phức tạp”, Bí thư Bắc Ninh cảnh báo.

Bà Lan đề nghị cho những nơi cách ly tập trung và phong tỏa được bỏ phiếu sớm và những cử tri từ xã này sang xã khác bị cách ly nhưng trong cùng một huyện có thể bầu cử 3 cấp.

Ủng hộ bầu cử sớm ở các khu cách ly tập trung và phong tỏa

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng ý các vùng dịch cũng nên tính đến phương án bầu cử sớm.

Quân đội cũng chỉ đạo lực lượng quân sự kết hợp với dân quân tự vệ, tổ chức chính trị xã hội giúp cùng với lực lượng công an, công an 1 người, dân quân 2 người để đảm bảo và luôn sẵn sàng huy động lực lượng giúp cho các địa phương.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

“Nếu địa phương nào cần thì thông báo cho Bộ Quốc phòng, bất cứ thời điểm nào cũng sẵn sàng. Mong địa phương có thông tin sớm để chúng tôi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, để đảm bảo chúng ta thực hiện ngày bầu cử cho thật tốt”, Bộ trưởng cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đối với những khu vực có nhu cầu bầu cử sớm hơn, nhất là những khu vực cách ly, các tỉnh cần có văn bản cụ thể để Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ trả lời và hướng dẫn ngay.

"Những chỗ nào mà chúng ta thấy có phức tạp về vấn đề phòng chống dịch thì làm trước một vài ngày, không để đến lúc cao điểm ngày 23/5 tập trung đại trà. Tôi thấy đó rất là tốt. Việc này các địa phương đề xuất chúng tôi thấy hoàn toàn đồng tình, cũng rất linh động, rất sáng tạo", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tập dượt kỹ các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sẵn sàng xử lý cho các tình huống và đồng ý phương án xét nghiệm cho tất cả các nhân sự tham gia các địa điểm bầu cử, nhất là địa bàn có rủi ro cao trong phòng chống dịch.

Đồng ý với phương án của Bắc Ninh là cử tri xã này sang xã khác cách ly nhưng vẫn trong cùng một huyện thì hoàn toàn có thể bầu 3 cấp: Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và HĐND cấp huyện. Còn cử tri di chuyển đến huyện, tỉnh, thành khác thì phải theo dõi kỹ, bỏ tên cử tri đó và cập nhật vào danh sách cử tri nơi họ đến.

Xem Clip 6 bước bỏ phiếu bầu cử:

Thu Hằng