Chủ tịch Quốc hội ấn tượng với 100 triệu dữ liệu được Bộ Công an 'nuôi sống'

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng sau khi trực tiếp tham quan Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với gần 100 triệu thông tin dân cư được "nuôi sống", bảo đảm luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Chiều 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Phó chủ tịch Trần Quang Phương và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội tới thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm và làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Buổi làm việc diễn ra ít ngày sau khi Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA) vừa kết thúc với thông điệp về một ASEAN coi trọng chuyển đổi số và phát triển kinh tế số nhằm mở rộng không gian phát triển, thích ứng với các vấn đề toàn cầu như đại dịch Covid-19.

Có cơ sở dữ liệu, không cần tổng điều tra dân số

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đóng góp quan trọng của lực lượng công an trên cả nước, là một trong những lực lượng tuyến đầu tin cậy trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đã có hơn 1.400 cán bộ, chiến sỹ Công an bị nhiễm Covid-19 và đã có nhiều cán bộ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

"Quốc hội luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường bình yên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước", Chủ tịch Quốc hội động viên.

Nhắc đến bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra sâu rộng, tác động toàn diện và sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu.

“Mới đây nhất tại Đại hội đồng AIPA 42 vừa qua, chủ đề về “chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ” đã được Nghị viện các nước trong khu vực chọn lựa và thông qua bằng những Nghị quyết quan trọng của Đại hội đồng. Đây cũng là lĩnh vực rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi mà cả thế giới, khu vực và mỗi quốc gia đang phải phòng chống đại dịch Covid-19 với những diễn biến rất phức tạp", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông, muốn xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số thì phải có các cơ sở dữ liệu lớn kết nối, liên thông với nhau; trong đó Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cốt lõi và nền tảng. Việc Bộ Công an đã hoàn thành 2 dự án liên quan đến dữ liệu về dân cư trước tháng 7 vừa qua là một thành tích rất ấn tượng, có thể xem như một bài học điển hình về đầu tư công hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, Bộ Công an lồng ghép, tận dụng hạ tầng của 2 dự án tiết kiệm dự toán hơn 1.000 tỷ đồng; lực lượng Công an đã không quản ngày đêm thực hiện chiến dịch cấp 50 triệu Căn cước công dân trên cả nước... Những điều này đã để lại nhiều hình ảnh cao đẹp, lan tỏa về tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ

Ông cũng bày tỏ ấn tượng sau khi trực tiếp tham quan Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với gần 100 triệu thông tin dân cư được quản lý tập trung, được "nuôi sống" hàng ngày, luôn được cập nhật, bảo đảm luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

"Đây sẽ là bộ dữ liệu đặc biệt quan trọng, giúp Đảng, Nhà nước nắm chắc tình hình dân cư, phục vụ hoạch định các chiến lược, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong giai đoạn sắp tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với cơ sở dữ liệu này, sau này có thể không cần những cuộc tổng điều tra dân số như lâu nay.

Đặc biệt, Bộ Công an đã khẩn trương nghiên cứu ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ ngay công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình như phần mềm quản lý dân cư vùng dịch để góp phần quản lý chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng; phần mềm xác thực thông tin dân cư để triển khai các gói hỗ trợ bảo đảm an ninh xã hội...

"Bộ Công an đã đi trước, dẫn đầu về việc xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia", Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận.

Chỉ đạo toàn lực lượng phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu chống dịch

Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là tập trung cao độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu, tích cực cùng cả hệ thống chính trị khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm những nhân tố có thể gây bất ổn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Riêng đối với nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: “Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, nhất là bảo đảm dữ liệu dân cư luôn được bổ sung, cập nhật hàng ngày. Những người đến độ tuổi phải được cấp căn cước công dân nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, trong đó chuẩn bị tốt cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân, bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn, sớm tạo điều kiện để nhân dân được hưởng những tiện lợi do khoa học công nghệ mang lại, thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân, giảm tối đa phiền hà, lãng phí về thời gian, công sức, chi phí xã hội trong thực hiện các thủ tục này”.

Quốc hội ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho việc hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Công an, Từ tháng 3/2020, Bộ Công an đã triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Bộ Công an, Cục C06 và Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thành vào tháng 7 vừa qua.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Công an đã giảm được mức dự toán so với ban đầu gần 1.300 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nhân khẩu trên toàn quốc qua rà soát trong Cơ sở dữ liệu dân cư là hơn 98 triệu với nhiều trường dữ liệu khác nhau, được cập nhật thường xuyên, bảo đảm các tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống”.

Thu Hằng