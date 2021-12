Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ còn rất nhiều dư địa phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng, thời gian tới Việt Nam - Ấn Độ sẽ thúc đẩy hợp trên nhiều lĩnh vực, khởi đầu cho một làn sóng đầu tư mới giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, trong ngày 17/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, ngoài ra còn có nhiều hoạt động đáng chú ý khác.

Hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ và luôn quan tâm theo dõi tình hình Ấn Độ, đồng thời chúc mừng Ấn Độ đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai bên trong thời gian qua và nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và trên các kênh Đảng, địa phương, giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động phù hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá có thế mạnh của nhau.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghệ chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ ô tô, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và du lịch trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động ứng cử và bầu cử vào các vị trí của các tổ chức quốc tế, cũng như đánh giá cao sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, ủng hộ thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Còn rất nhiều dư địa để phát triển

Chiều cùng ngày, dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm và dự kiến đạt 13 tỷ USD vào năm nay bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Đây là cơ sở để hai nước sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu thực tế, Việt Nam hiện có trên 34.400 dự án đầu tư nước ngoài của 141 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký lên đến hơn 400 tỷ USD, nhưng số vốn đăng ký của các nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam chưa đến 1 tỷ USD và ngược lại các nhà đầu tư Việt Nam vào Ấn Độ cũng chưa nhiều.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

“Điều này chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất lâu đời và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, đáng tin cậy giữa hai nước”, Chủ tịch Quốc hội nói và cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Ông bày tỏ hy vọng, từ diễn đàn này sẽ tạo ra được một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp, qua lại thị trường của nhau. Khi các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam tức là đầu tư vào thị trường 100 triệu dân với dân số trẻ, đang trong thời kỳ dân số vàng và tầng lớp trung lưu đang tăng lên nhanh chóng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có điều kiện tiếp cận với thị trường rộng lớn của ASEAN với quy mô kinh tế đứng thứ 6 thế giới và 650 triệu dân, chưa kể thị trường rộng lớn trên thế giới do Việt Nam đã ký 17 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có CPTPP, EVFTA…

“Việt Nam có thị trường rất rộng lớn với hệ thống pháp luật đã khá đồng bộ, hệ thống chính sách về ưu đãi đầu tư và bảo hộ đầu tư theo những tiêu chuẩn cao không chỉ đối với khu vực mà còn đối với quốc tế. Việt Nam luôn luôn cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dư địa và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước còn rất nhiều. Hai nước cần hướng đến một nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, năng lượng…

Các doanh nghiệp Ấn Độ. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở một lĩnh vực rất quan trọng mà hai nước có thể hợp tác đó là công nghiệp dược phẩm, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin. Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để trở thành một trung tâm vắc xin.

Những thành công gặt hái trong diễn đàn hôm nay sẽ là khởi đầu rất tốt đẹp cho một làn sóng đầu tư mới giữa hai nước. Tất cả vì mục tiêu đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư của hai nước và vì mục tiêu cao cả nhất là mang lại sự thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

“Tôi tin tưởng, các doanh nghiệp hai nước sẽ thực hiện được mục tiêu đó. Sự thành công của các doanh nghiệp cũng chính là thành công của Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thượng Nghị sĩ, cựu Bộ trưởng Công thương Suresh Prabhu và Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Chandrajit Banerjee nhấn mạnh, Chính phủ Ấn Độ đang triển khai chính sách hướng Đông. Trong đó, Việt Nam là một trong những đối tác rất quan trọng của Ấn Độ ở Đông Nam Á. Do đó, hai nước có thể tăng cường hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực; hai nước cần có chiến lược toàn diện, kết nối doanh nghiệp hai bên.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar; tỷ phú Prashant Ruia, Chủ tịch Tập đoàn Essar; Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ AK Gupta.

Thu Hằng