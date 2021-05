Chủ tịch Quốc hội vào tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang kiểm tra bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại 2 tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Hai tỉnh này hiện có tổng số trên 1.300 ca F0.

Sau khi thực hiện quyền bầu cử của mình, chiều 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã trực tiếp đến kiểm tra công tác bầu cử tại 2 tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Đây là hai địa phương có trên 1.300 ca F0 và phải thực hiện hơn 800.000 mẫu xét nghiệm Covid-19, con số kỷ lục từ trước tới nay.

Bắc Giang phải hy sinh lợi ích trước mắt vì an toàn của người dân

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều may mắn là các trường hợp phát hiện F0 của hai tỉnh trong nhiều ngày qua đều xuất phát ở các khu vực bị cách ly, phong tỏa và cơ bản tình hình được kiểm soát, nhất là ở Bắc Giang.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Bắc Giang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương Bộ Y tế, các bộ Quốc phòng, Công an, các tỉnh, thành phố khác đã chi viện, hỗ trợ cho Bắc Giang. Không phụ lòng tin yêu, kỳ vọng của cả nước, tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc chiến đầy cam go để đẩy lùi dịch bệnh.

"Bắc Giang làm tốt công tác này không chỉ giúp cho Bắc Giang mà vì sự an ninh, an toàn của cả nước. 60.000 công nhân này nếu di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác thì không biết hậu quả và sự khó khăn như thế nào. Nên Bắc Giang phải hy sinh lợi ích trước mắt vì sự bình yên, an toàn của tính mạng người dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Về công tác bầu cử, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, tỉnh đã nhận được sự trợ giúp rất kịp thời của Hội đồng Bầu cử quốc gia để triển khai nhanh việc chuẩn bị bầu cử trong thực tiễn. Vì vậy, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Bắc Ninh vẫn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử.

Bắc Ninh đã tổ chức diễn tập tổ chức bầu cử với các kịch bản dịch Covid-19 diễn biến từ cấp độ 1 đến cấp độ 4. Đến nay, Bắc Ninh đã triển khai tiêm phòng hơn 16.000 liều vắc xin phòng Covid-19. Bắc Ninh đã thành lập hơn 7.000 tổ an toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp để làm tốt công tác phòng, chống dịch trong doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày 22/5, được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bắc Ninh đã tổ chức bỏ phiếu sớm ở 14 điểm bầu cử với hơn 3.300 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm đạt 100%. Đến 15h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri Bắc Ninh đi bầu cử đã đạt 85%, nhiều nơi đã đạt 100%, chưa phát sinh vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử.



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 1,347 triệu cử tri đi bầu cử tại 1.948 khu vực bỏ phiếu. Đến đầu giờ chiều ngày hôm nay, tổng số cử tri đi bầu tại Bắc Giang đạt 85%.

Việc tổ chức bỏ phiếu theo 4 kịch bản đã xây dựng, diễn tập trước tại khu vực bỏ phiếu chung; tổ chức cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung hoặc nơi thực hiện cách ly, phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19.



“Chưa có nhiệm kỳ nào mà cử tri trong tỉnh yên ổn như lần bầu cử này, rất ít đơn thư về ứng cử viên. Không khí bầu cử trong nhân dân phấn khởi. Tỉnh phấn đấu hoàn thành bầu cử xong sớm”, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói.

Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại Bắc Giang, nhất là trong việc cập nhật kịp thời thêm 12.000 cử tri, khắc bổ sung thêm 2.333 con dấu và chuẩn bị thêm 4.281 hòm phiếu phụ.

Đặc biệt, Bắc Giang có điểm đáng mừng là trong lúc khó khăn đã thấy được sức mạnh của nhân dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước tăng, khiếu nại tố cáo giảm rất mạnh.

Chủ tịch Quốc hội trao 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang để tăng cường năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho Bắc Giang. Ảnh: TTXVN

“Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức thành công bầu cử thì Hà Nội, TP.HCM và cả nước đương nhiên cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản chúng ta đã tổ chức khá suôn sẻ cuộc bầu cử này, chưa có sự cố lớn nào xảy ra mà chỉ có việc in sai phiếu cư tri và đều được in lại”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đồng thời nhắc nhở hai địa phương chú ý việc ưu tiên hàng đầu vẫn là sức khỏe của cử tri và những người thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan nên cần phải tiếp tục làm tốt bầu cử từ bảo quản hòm phía, thống kê, kiểm đếm phải tuyệt đối chính xác, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, tuyệt đối an toàn, có báo cáo nhanh lên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ông đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, quyết tâm kiểm soát tình hình, dứt khoát không để đứt gãy chuỗi sản xuất ở Bắc Ninh. Đồng thời, tiếp tục siết chặt quy định phòng chống dịch, có an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn, không lơ là để trả giá; quan tâm việc xử lý lây nhiễm chéo trong khu cách ly, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Vương Đình Huệ gợi ý Bắc Ninh cần phải tính toán lập thêm thêm khu vực cách ly, tránh để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Từ thực tiễn tình hình, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm hơn tới tăng cường năng lực xét nghiệm, chữa bệnh, tính toán bệnh viện dã chiến trên cơ sở dự báo ca F0 có thể tăng lên gấp nhiều lần hiện nay ở Bắc Giang và Bắc Ninh.

Chủ tịch Quốc hội trao 10 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang để tăng cường năng lực phòng, chống dịch Covid-19 cho Bắc Giang; đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan tăng cường chi viện, hỗ trợ để Bắc Giang vượt qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này.

Chủ tịch Quốc hội cũng trao 5 tỷ đồng, 20 máy thở và 350.000 khẩu trang y tế để hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thu Hằng - Kiên Trung - Vũ Điệp - Đức Yên