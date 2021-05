Giám sát kịp thời tình huống phức tạp nảy sinh trong Ngày bầu cử

Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các địa phương phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng đến việc bầu cử.

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì buổi họp trực tuyến với Ủy ban Bầu cử 3 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Dự cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến có Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử 3 địa phương đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn tình hình của dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm đúng tiến độ, lịch trình, kế hoạch công việc theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã tập trung triển khai các mặt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, có phương án phân chia, bố trí thời gian đi bỏ phiếu của các cử tri tại khu vực bỏ phiếu, rà soát điều chỉnh danh sách cử tri ở các khu vực bỏ phiếu theo yêu cầu cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh, chủ động các phương án tổ chức bầu cử tại các điểm cách ly tập trung, khu vực phong tỏa...

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử tại 3 địa phương đã được lực lượng công an địa phương chủ động triển khai từ xa, từ sớm, chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Tăng cường, siết chặt các mặt công tác như quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm... góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử của Ủy ban Bầu cử 3 địa phương. Để Ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là Ngày hội của toàn dân, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Ủy ban Bầu cử các địa phương phải bám sát quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tiếp tục triển khai rà soát toàn bộ các công việc liên quan, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử. Rà soát, điều chỉnh các phương án cụ thể cho công tác bầu cử phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên từng địa bàn, nhất là tổ chức bầu cử đối với cử tri đang thực hiện cách lý phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các địa phương phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc bầu cử trong Ngày bầu cử tại từng khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng đến việc bầu cử; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng quy định... Đồng thời, chú trọng công tác quản lý cư trú, phòng, chống xuất nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, lợi dụng dịch bệnh đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

