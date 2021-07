Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng nay (26/7), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Trần Thường

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quốc hội sau đó thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự này.

Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau công bố kết quả, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Ông trưởng thành từ ngành công an và từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công về Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4/2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước trình tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Nhân sự được giới thiệu là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Quốc hội sẽ tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín trong chiều nay.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970; quê quán tỉnh An Giang. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công.

Bà từng kinh qua các vị trí như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hương Quỳnh