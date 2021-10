Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất một số cơ chế đặc thù về tài chính. Cụ thể, Thừa Thiên Huế, Nghệ An được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp; còn Hải Phòng, Thanh Hóa là 60%. Hằng năm, Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách của 4 tỉnh thành này không quá 70% số tăng thu dùng để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của địa phương… Về định mức chi thường xuyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số năm 2022 và trong thời gian thực hiện Nghị quyết này. Ngân sách Hải Phòng và Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tăng thêm do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí. Thừa Thiên Huế được thu đầy đủ phí tham quan di tích vào ngân sách nhà nước. HĐND TP Hải Phòng được quyết định sử dụng nguồn còn dư của ngân sách TP, nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc. Mức chi không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt do HĐND quy định…