Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) sáng nay (17/11) đã diễn ra với sự tham dự của quan chức quốc phòng các nước ASEAN theo hình thức trực tuyến.

Ủy viên T.Ư Đảng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, hội nghị lần này được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm ngăn cản rất nhiều các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có các hợp tác trong ASEAN.

Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, các nước ASEAN vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác đa phương. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các nước giúp Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam, chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của nhóm làm việc ADSOM WG và kết quả của hội nghị trực tuyến ADSOM WG.

Giải quyết tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc quốc tế

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Vui, Chánh Văn phòng Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 17 (ACDFM)

Hội nghị ACDFM được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có sự tham gia đầy đủ, tích cực của Tư lệnh lực lượng quốc phòng 10 nước ASEAN.

Với chủ đề hợp tác quân sự vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, hội nghị đã tập trung trao đổi những nội dung quan trọng trong hợp tác quân sự ASEAN.

Hội nghị đánh giá, khu vực đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết được. Trong đó, nổi lên các vấn đề lớn như: Đại dịch Covid-19, an ninh biển, Biển Đông, cạnh tranh nước lớn, khủng bố…

Hội nghị đã chia sẻ vai trò nòng cốt của Bộ Quốc phòng, quân đội các nước trong việc ứng khó với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế đã làm thay đổi thế giới và xã hội một cách toàn diện do Covid-19 gây ra.

Đề cao việc tăng cường hợp tác quốc tế giữa quân đội các nước ASEAN và với các nước đối tác khác thông qua chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị y tế ứng phó hiệu quả với Covid-19.

Hội nghị chia sẻ quan tâm về gia tăng cạnh tranh nước lớn, ảnh hưởng của các nước lớn đến khu vực, ảnh hưởng đến vai trò trung tâm của ASEAN, nhấn mạnh ASEAN phải tiếp tục duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm thông qua thúc đẩy hợp tác quốc phòng, quân sự, bao gồm hợp tác song phương và đặc biệt là các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Trong bối cảnh dịch bệnh, khủng bố đã lợi dụng tình hình tiếp tục các cuộc tấn công trong khu vực và đẩy mạnh tuyên truyền cực đoan. Hội nghị nhất trí tăng cường hợp tác thực chất, chia sẻ thông tin qua các cơ chế hiện có.

Về vấn đề Biển Đông và an ninh biển, hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông cũng như sự cần thiết tăng cường sự tin cậy và lòng tin ở khu vực, bao gồm việc thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, và nỗ lực sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp tình hình, leo thang căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định; theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS 1982.

Tăng cường củng cố sự tin cậy và lòng tin thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin như bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển, hướng dẫn tránh va chạm trên không giữa các máy bay quân sự, hướng dẫn tương tác trên biển, cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động khác trong khuôn khổ DOC.

