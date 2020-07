Quân khu 7: Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu và quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho Đại tá Hoàng Đình Chung.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh cảm ơn Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan quân khu đã tạo điều kiện để bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trên cương vị mới.

Phó Chính ủy Quân khu tin tưởng Đại tá Hoàng Đình Chung sẽ lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính trị trở thành cơ quan vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Đình Chung cảm ơn sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, sự ủng hộ của các cơ quan Quân khu đã tạo điều kiện để bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang và kết quả đạt được của Cục Chính trị, xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan Cục Chính trị vững mạnh toàn diện.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung chúc mừng Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh và Đại tá Hoàng Đình Chung.

Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu Cục Chính trị phải xây dựng thành cơ quan mẫu mực, vững mạnh toàn diện để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tưởng Đại tá Hoàng Đình Chung sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, Trung tướng Trần Hoài Trung khu yêu cầu tân Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cần luôn vững vàng, sắc sảo, nhanh nhạy, chặt chẽ, chín chắn và đức độ; phát huy truyền thống vẻ vang và kết quả đạt được...

Quân đoàn 3: Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Quân đoàn 3. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ: Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Thế, Phó chính ủy Quân đoàn 3 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân đoàn 3.

Đại tá Nguyễn Văn Lanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân đoàn 3.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3.

Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Thế giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 3.

Tại Công an tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.