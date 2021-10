7h sáng 24/10, 251 người mắc kẹt tại ga Tam Kỳ do sạt lở đường sắt Bắc - Nam, lực lượng chức năng đã điều xe buýt đến trung chuyển hành khách vào Quảng Ngãi.

Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường ray nối giữa 2 ga Núi Thành (Quảng Nam) và Trị Bình (Quảng Ngãi) bị sạt lở không thể di chuyển. Do đó, chuyến tàu SE7 chở 251 hành khách di chuyển từ Bắc vào TP.HCM mắc kẹt tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam) và đợi trung chuyển.

Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) Trung tá Trần Minh Hiếu cho hay, do sạt lở nghiêm trọng một đoạn đường sắt khoảng 40m trên địa bàn nên 251 hành khách đi trên chuyến tàu SE7 đã phải xuống ga Tam Kỳ.

“Khi nhận được thông báo từ ngành đường sắt về việc gián đoạn trong vận chuyển hành khách do sạt lở một điểm tại đường ray từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam do ngập lụt sâu đoạn qua địa bàn ga Quảng Ngãi về lại ga Tam Kỳ để tiếp tục hàng trình di chuyển ra bắc”, Trung tá Hiếu nói.

Anh Nguyễn Như Phúc (38 tuổi) di chuyển trên tàu SE7 từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Phú Yên và đang kẹt tại đây từ 2h sáng nay.

“Tôi đến ga Tam Kỳ thì được thông báo có sạt lở phía trước nên ngồi trên tàu đợi đã được hơn 7 tiếng. Giờ được lên xe trung chuyển nên an tâm...”, anh Phúc nói.

8h45 sáng nay, nhiều khu vực ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) như phường Hòa Hương, An Phú, Tân Thạnh... bị ngập hơn 1m.

Ở khối phố Mỹ Thạch Trung (phường Tân Thạnh) bị ngập nặng, có nơi cao hơn 1,5m. Nhiều gia đình sáng nay vẫn tất bật dọn dẹp đồ đạc, di chuyển tài sản lên đường Trần Đại Nghĩa để tránh lũ.

11h, TP Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu một số khu vực như phường Hòa Hương, An Phú, Tân Thạnh.

Nước trên sông Tam Kỳ đã dâng lên đường ngập sâu gần nửa mét. Một số khu vực trũng sát bờ sông có nơi ngập đến 1,5m, người dân di chuyển bằng ghe.

Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết, hiện trên địa bàn TP đang có một số địa điểm nước ngập rất sâu.

“TP đã di dời gần 1.500 nhân khẩu đến nơi an toàn, nhiều khu vực ngập sâu như phường Phước Hòa đã phải di dời hơn 80% nhân khẩu”, ông Ảnh nói.

Ông Ảnh thông tin thêm, nước vẫn tiếp tục đang dâng, đặc biệt khu vực các xã, phường vùng Đông Tam kỳ phía dưới đường Phan Châu Trinh trở xuống ngập sâu đến 1,2 m.

16h15, tại khu phố Phương Hòa Tây (phường Hòa Thuân, TP Tam Kỳ) nước vẫn còn ngập từ 1m đến 1,5m.

22 người dân Quảng Nam bị mắc kẹt do nước lũ khi đang trên đường về nhà. Lực lượng CSGT tỉnh này đã có mặt để đưa bà con qua điểm nước lũ chảy xiết an toàn.

Mưa to kéo dài không ngớt khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập sâu.

Vụ sạt lở xảy ra ở huyện Nam Trà My làm sập phần sau 6 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người. Để đảm bảo an toàn, huyện đã sơ tán gần 180 hộ dân sống ở các khu vực nguy hiểm.