Sau khi miễn tiền trọ 2 tháng cho người lao động, chủ đại lý vé số ở Bình Dương tiếp tục tặng hơn 100 triệu cho người nghèo khiến nhiều người cảm động.

Bà Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) được xem là người đầu tiên có hành động đẹp trong mùa dịch khi miễn tiền trọ 2 tháng cho gần 400 người lao động. Chưa dừng lại, bà lại tiếp tục chi hơn trăm triệu tặng người nghèo trên địa bàn khiến nhiều người cảm động.

Bà Đoàn Thùy Dương tặng tiền và quà cho người bán vé số

Sáng nay, bà Dương cùng thành viên trong gia đình mang theo nhiều xấp phong bì tiền và nhiều thùng mì gói ra công viên Phú Cường (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) để phát cho gần 300 người nghèo, hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiểu được hoàn cảnh của người bán số, người nghèo trong mùa dịch, ngay trong đêm bà đã quyết định chuẩn bị hơn 100 triệu đồng tặng người nghèo. Theo đó, mỗi người sẽ nhận được 500 ngàn đồng cùng một thùng mì gói để sinh hoạt trong thời gian tới.

Hai bà cháu tại TP Thuận An vui mừng khi nhận được tiền và quà từ bà Dương

Biết thông tin này, nhiều người bán vé số tại các khu vực như TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, thị xã Bến Cát… đã đến để nhận quà hỗ trợ của bà Dương trong đợt dịch này.

Do số người đến nhận quà khá nhiều, chính quyền địa phương phải cử lực lượng chức năng đến hỗ trợ, đồng thời vận động bà con không tụ tập đông người để phòng dịch.

Ông Trần Văn Tiền (53 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, 3 năm nay ông làm nghề bán vé số để kiếm ăn qua ngày, sắp tới đây vé số tạm ngưng lưu hành nên ông chưa biết làm gì ra tiền lo cho gia đình, đến giờ trong túi cũng không còn đồng nào. Biết bà Dương hỗ trợ tiền nên từ sáng sớm ông đạp xe đến đây, xin nhận tiền mong trang trải qua ngày.

Ông Trần Văn Tiền (quê Đồng Tháp) làm nghề bán vé số 3 năm nay, số tiền này giúp ông sống qua ngày trong thời gian tới

Hoàn cảnh khó khăn hơn, chị Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, quê An Giang) cho biết, do nghèo khổ nên chị phải đưa con nhỏ 23 tháng tuổi mang bệnh tim lên Bình Dương bán vé số mưu sinh. Dù cố gắng bán vé số cả năm nhưng bữa đói nhiều hơn bữa no, sắp tới không có vé số để bán khiến chị rất lo lắng.

“Chị Dương cho 500 ngàn và thùng mì gói sống qua những ngày tới, mẹ con tôi mừng lắm, gia đình cảm ơn chị rất nhiều”. – Chị Hạnh rưng rưng nói.

Gần 300 người nghèo được bà Dương hỗ trợ tiền và mì gói

Trao đổi với PV, bà Dương cho biết rất cảm thông với cuộc sống của người nghèo, nhất là những người bán số dạo sống qua ngày, họ gần như không đủ tiền ăn, tiền trọ, nhất là trong mùa dịch này.

“Mấy hôm nay có nhiều người đến gặp tôi trình bày hoàn cảnh, nước mắt tuôn chảy; họ nói giờ tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà đóng phòng trọ, bệnh tật thì không có tiền mua thuốc… nghe người ta nói như vậy là mình chịu không nổi; nên ngay trong đêm qua tôi quyết định lấy hơn 100 triệu tặng người nghèo, mong hỗ trợ họ được phần nào” – bà Dương tâm sự.

Người thuê phòng bật khóc khi bà Dương thông báo miễn tiền trọ 2 tháng

Khi được hỏi cảm xúc sau những hành động đẹp này, bà Dương nói không nghĩ gì nhiều, chỉ mong người nghèo bớt khổ hơn.

Người phụ nữ này mong muốn cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ họ vượt qua những ngày khó khăn sắp tới.

