Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã lắp đặt 67 máy camera quét mã QR code tại 23 chốt kiểm soát covid-19 cửa ngõ ra vào Thành phố

Ngày 15/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, đến nay Công an Thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã lắp đặt 67 máy camera quét mã QR code tại 23 chốt kiểm soát covid-19 cửa ngõ ra vào thành phố và các chốt cứng trên các tuyến đường nội đô.

“Người dân để có mã QR cần thực hiện khai báo y tế và lộ trình di chuyển qua địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc ứng dụng VNEID do Bộ Công an phát triển”- lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội nói. Vị này cho hay, Bộ Công an khuyến cáo người dân trước khi di chuyển ra ngoài nên khai báo lộ trình từ ở nhà để lấy sẵn mã QR. Khi đi qua chốt kiểm soát, chỉ cần đưa mã QR vào camera quét sẽ rút ngắn được thời gian kiểm tra cho cả người dân lẫn lực lượng làm công tác trực chốt.

Lực lượng công an quét mã QR code: Ảnh Quyết Nguyễn

Trước đó, chiều 14/9, tại chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, nhiều người điều khiển phương tiện qua đây chưa chủ động cài đặt, khai báo lộ trình đi đều được các cán bộ chốt kiểm soát hướng dẫn cài đặt để quét mã QR.

Quyết Nguyễn