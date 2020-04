Tự ý bỏ cách ly tại nhà, thanh niên bị phạt 2 triệu Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn H. (SN 1994, trú xã Tam Thành) do vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ngày 25/3, Hùng từ TP.HCM về quê và đã ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện cách ly lại nhà để phòng chống Covid-19. Chiều 5/4, H. cùng 4 thanh niên trong thôn đi đánh bắt cá bằng xung điện tại khu vực đập Lạnh (xã Tam An, Phú Ninh), thì bị lực lượng chức năng xã Tam An phát hiện, bắt giữ. Tại Công an xã Tam An, H. khai nhận đang trong thời gian cách ly tại nhà do từ TP.HCM trở về. Công an xã Tam An đã xử lý hành chính về hành vi dùng xung điện để đánh bắt thủy sản trái phép đối với nhóm thanh niên trên. Ngoài ra, bàn giao cho Công an xã Tam Thành tiếp tục xử lý hành chính đối với hành vi tụ tập đông người, không chấp hành quy định cách ly đối với người trở về địa phương từ các vùng dịch. UBND xã Tam Thành đã quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với Lương Văn H..