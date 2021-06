Hôm nay (1/6), UBND TP Bắc Ninh ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 với gần 7.000 dân tại phường Văn Dương.

Cụ thể, TP thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần khu Lâm Trại, phường Văn Dương với 28 hộ dân, 630 nhân khẩu.

Cách ly thêm toàn bộ khu dân cư Chu Mẫu (trừ những hộ dân phố Cầu Ngà, mặt đường QL18) với tổng số 557 hộ gia đình, 6.350 nhân khẩu (cả thường trú và tạm trú).

Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h ngày 1/6. Tuỳ theo diễn biến tình hình dịch thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an ninh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

UBND TP Bắc Ninh cũng giao phường Văn Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, thiết lập ngay chốt thực hiện kiểm soát 24/24h và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành.

Công an, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, các phòng, ban ngành, đoàn thể TP, UBND phường Văn Dương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện vùng cách ly y tế đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Vũ Điệp