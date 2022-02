Thầy giáo dạy tiếng Anh tại Trường tiểu học xã An Vinh (Quỳnh Phụ) vừa bị tạm giữ để điều tra về nghi án xâm hại bé gái 9 tuổi.

Tối nay (25-2), Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự ông N.B.N. (45 tuổi, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) vì liên quan đến vụ việc xâm hại học sinh.



Trường tiểu học xã An Vinh, nơi thầy giáo dạy học và cháu bé theo học



Trước đó vào ngày 17/2, Công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà N.T.N. tố cáo việc cháu gái đang học lớp 4 tại Trường tiểu học xã An Vinh bị ông N.B.N. là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường xâm hại.



Trong đơn, bà N. cho biết, khi tắm cho cháu gái thì thấy cháu kêu đau vùng kín, gặng hỏi thì cháu cho biết bị thầy N. xâm hại.



"Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, chúng tôi đã triệu tập thầy giáo N. lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại học sinh nên chúng tôi chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo thẩm quyền", Công an xã An Vinh cho hay.

Nguyễn Thu Hằng