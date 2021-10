Dự báo thời tiết 9/10, Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa có nơi trên 350mm.