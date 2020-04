Thủ tướng lưu ý: Thực hiện nghiêm cách ly xã hội trong thời gian ngắn để không phải phong tỏa trong thời gian dài, nếu lơi lỏng dễ vỡ trận, xóa đi những thành quả mấy tháng qua.

Kết luận phiên họp Thường trực Chính phủ về dịch Covid-19 chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương có nhiều biện pháp cương quyết về cách ly xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp trong Chỉ thị 15, 16 rất mạnh mẽ trong thời gian qua.

Đây là việc đụng chạm đến quyền lợi, đến doanh thu, thuế, tăng trưởng, việc làm… nhưng các địa phương đã thực hiện rất là nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt và nhân dân cơ bản ủng hộ. "Tôi đi đường thấy vắng lắm", Thủ tướng nói.

Nếu lơi lỏng dễ vỡ trận

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, mấy ngày qua có sự lơi lỏng hơn, người dân ra nơi công cộng nhiều hơn so với những ngày trước đó. Một số cửa hàng, cửa hiệu trong diện không được mở cửa vẫn mở trong khi cả nước đang tích cực thực hiện những biện pháp rất mạnh mẽ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thực hiện nghiêm cách ly xã hội trong thời gian ngắn để không phải thực hiện phong tỏa trong thời gian dài

Tình hình lây nhiễm cộng đồng vẫn xảy ra, nhất là ổ dịch Hạ Lôi mới đây, chưa kể các ca nhiễm chưa phát hiện được gây nguy hiểm cho cộng đồng, kể cả biên giới Tây Nam và một số vùng khác. Có những ca nhiều ngày mới sốt, ho, thậm chí như ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã xuất hiện các ca tái nhiễm… các nước tình hình rất nghiêm trọng.

Thủ tướng lưu ý: "Chúng ta không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là mất cảnh giác, thực hiện nghiêm trong thời gian ngắn để không phải thực hiện phong tỏa trong thời gian dài”.

Theo Thủ tướng, chúng ta nói mục tiêu kép nhưng ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, không vì kinh tế mà coi thường sức khỏe của nhân dân, đấy là nguyên tắc tối thượng trong xử lý công việc.

"Chính vì thế việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 trong giai đoạn này rất quan trọng. Tiếp tục thực hiện việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập đám đông và một số giải pháp, đặc biệt là các đô thị lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Chỉ thị 16 vẫn tiếp tục có hiệu lực, "nếu chúng ta lơi lỏng dễ vỡ trận, xóa đi những thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công suốt mấy tháng qua".



Thủ tướng yêu cầu thực hiện nguyên tắc như "khóa chặt từ bên ngoài, tích cực chữa trị từ bên trong", khoanh vùng dập dịch nhanh có hiệu quả, có nguyên tắc chặt chẽ trong việc đón học sinh ở các nước về, từ nước ngoài về dù lớn hay nhỏ, già hay trẻ đều cách ly tập trung ít nhất 14 ngày. Nguyên tắc nữa là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong ngành, địa phương, trong cơ quan đơn vị của mình.

Khám bệnh trực tuyến 14.000 cơ sở y tế

Thủ tướng đồng ý khẩn trương thực hiện giải pháp không dùng tiền mặt. Yên cầu Bộ TT&TT, NHNN khẩn trương hoàn thiện để thực hiện và khai trương khám bệnh trực tuyến 14.000 cơ sở y tế.

"Việc này là thời cơ của ngành TT&TT và công nghệ của chúng ta. Bộ TT&TT khẩn trương hoàn chỉnh và đưa vào ứng dụng phần mền giám sát truy vết đối tượng. Tôi đề nghị các đồng chí làm kỹ, không có lỗi", Thủ tướng nói đây là một tiến bộ rất lớn, rất đáng mừng.

Thủ tướng biểu dương Bộ KH-CN, Bộ TT&TT và các nhà khoa học, các chuyên gia ngày đêm phân tích dữ liệu để đáp ứng kịp thời, tìm kiếm, truy vết các ca bệnh, đối tượng liên quan cũng như sản xuất các thiết bị để phục vụ xuất khẩu.

Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, những nghiên cứu của lực lượng KHCN nói chung và cả lực lượng khoa học công nghệ ngành y tế vừa qua là thành công, là cơ hội của chúng ta.

Thủ tướng cũng biểu dương lực lượng Biên phòng đã chịu cực khổ hơn vì đường mòn lối mở kéo dài, ngày đêm bám biên ngăn chặn dịch, rất vất vả.

Người đứng đầu Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang y tế và thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trên tinh thần nước ta đã đủ dự trữ. Bộ Y tế, Bộ Công thương làm nhanh, không để chậm trễ mất thời cơ.

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tập trung để hình thành ngành máy thở của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo, tích cực chuẩn bị hội nghị DN vừa truyền hình trực tiếp, vừa trực tuyến trong cả nước để khởi động đội ngũ 1 triệu DN Việt Nam đóng góp xây dựng đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo BCĐ, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc học, thi của các trường, các cấp để quyết định việc này.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, đặc biệt là công an các địa phương, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm như đua xe gây chết người, sàm sỡ với phụ nữ trên đường…

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là thành viên BCĐ có một số phương án để ngày 15/4, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các cơ quan xem xét cụ thể, đánh giá mặt phải, mặt trái, đặc biệt là nguy cơ có thể xảy ra nếu chúng ta không thực hiện nghiêm, nghiên cứu vấn đề giãn cách xã hội, cách ly xã hội,

"Đến ngày 15/4, chúng tôi sẽ xem xét cụ thể thời gian cách ly như thế nào. Trước mắt, chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15, 16 trong đó có vấn đề cách ly xã hội, để bảo đảm tính mạng, sức khoẻ của người dân. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả như mong muốn", Thủ tướng nói.

Thu Hằng