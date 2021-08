Khi truy đuổi một thanh niên ra đường sau 18h vi phạm quy định phòng chống dịch ở TP.HCM, một Thượng uý Công an gặp nạn và đã hy sinh.

Trong tối 2/8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 6 khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cán bộ Công an hy sinh là Thượng uý P.T.T (29 tuổi), cán bộ thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận 6.

Hứa Hán Võ khi bị kiểm tra hành chính vì ra đường sau 18h.

Theo đó, tối cùng ngày, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 của Công an quận 6 trên đường làm nhiệm vụ phát hiện V chạy xe máy ngoài đường vi phạm quy định phòng chống dịch nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi truy đuổi đối tượng, Thượng uý T đã gặp nạn và hy sinh

Khi bị dừng phương tiện lại kiểm tra, nam thanh niên xuất trình giấy tờ tên là Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ ở địa phương). Bị mời về phường để làm rõ và lập biên bản xử lý thì Võ bất ngờ leo lên xe, rồ ga bỏ chạy. Tổ công tác tổ chức truy đuổi.

Khi đến đường Lò Gốm, một thành viên tổ công tác là Thượng uý T đã mất lái, tông xe vào tường nhà dân, bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng Thượng uý T đã hy sinh.

Trong đêm, Công an quận 6 tổ chức truy bắt đối tượng. Biết khó thoát được, Võ đã đến trụ sở Công an để trình diện.

Công an quận 6 đang tạm giữ hình sự Võ để điều tra.

TP.HCM đề xuất bộ đội xuất ngũ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 Tổ điều phối nhân lực TP.HCM kiến nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Bộ Tư lệnh TP huy động lực lượng bộ đội xuất ngũ và vận động các công ty bảo vệ tham gia công tác phòng, chống dịch.

Linh An