Trong mấy ngày qua, bà con nông dân trên toàn tỉnh Nghệ An cắt bạt che chắn, mặc thêm áo cho đàn gia súc khi nền nhiệt xuống thấp dưới 10 độ C. Đến nay đã có 7 con trâu, bò ở huyện Quỳ Châu bị chết rét.

Sáng 21/2, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, thời tiết mấy ngày qua nhiệt độ xuống thấp 6 độ C, chính quyền đã khuyến cáo người dân ở tất cả xã che chắn, mặc áo và đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc.

“Tại thời điểm này thông tin từ các xã báo cáo và đi thực tế chưa ghi nhận thiệt hại về đàn trâu bò trong đợt rét này. Huyện chỉ đạo chính quyền cấp xã cùng với bà con nhân dân che chắn chuồng trại, đưa đàn trâu bò thả rông trong rừng về nhà che bạt, đốt lửa để sưởi ấm hạn chế thấp nhất trâu, bò bị chết rét trong đợt này...” – ông Rê chia sẻ.

Trên toàn huyện có hơn 48.400 con gia súc, trong đó đàn trâu khoảng 10.400 con, đàn bò hơn 40.000 con và đàn dê 8.000 con.

Căng bạt che chắn chuồng cho đàn gia súc ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Người dân mặc áo và đốt củi sưởi ấm cho đàn bò

Cắt bạt mặc thêm áo cho đàn trâu ở Nghệ An

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khuyến cáo, những ngày rét đậm, rét hại dưới 10 độ C thì không chăn thả mà nhốt vật nuôi trong chuồng để tiện chăm sóc, sưởi ấm vật nuôi bằng đốt củi và bếp than để sưởi. Khi đốt lửa sưởi phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, tránh hiện tượng ngạt, ngộ độc vật nuôi…

Che chắn nền bạt

Trâu được mặc thêm tấm bạt để giữ ấm

Mặc cho trâu một tấm vải chống rét

Đốt lửa sưởi ấm cho đàn bò

Nông dân ở huyện Quỳ Châu đốt lửa sưởi ấm cho trâu

... mặc chăn ấm cho bò

Đàn trâu được mặc áo ấm

Con bò đã được che chắn trước đợt không khí lạnh tăng cường

Quốc Huy