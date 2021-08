Công an Hà Nội ngày 15/8 lập 6 Tổ liên ngành gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, hình sự, phòng chống ma túy cùng thực hiện kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận. Các tổ công tác này sẽ thực hiện việc kiểm tra cố định, lưu động tại 12 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Kiêm, Thanh Xuân, Hà Đông. Nội dung kiểm tra chủ yếu vào lý do đi đường của người dân. Ngoài kiểm tra giấy đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Tổ công tác còn làm nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.