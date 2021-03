Từ ngày 15/3, CSGT TP.HCM ra quân xử phạt xe cũ nát, xe tự chế. Hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM và công an các quận, huyện ra quân xử phạt xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế. Chỉ trong ngày 15/3, TP. HCM đã xử phạt, tạm giữ gần 200 trường hợp vi phạm.

Sáng 16/3, đội CSGT Chợ Lớn, quận 5 tiếp tục ra quân xử phạt xe không đèn, không kèn, không số, không còn thời hạn sử dụng...Chỉ trong buổi sáng cùng ngày tại ngã ba Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 có gần chục lượt vi phạm. Những phương tiện mất đèn, cũ nát, tự chế...được CSGT dừng lại để kiểm tra đa số điều vi phạm. Người lái xe không xuất trình được giấy tờ xe. Nhiều người sử dụng xe cũ để chở hàng.

Trung tá Đoàn Văn Quới - Phó trưởng Phòng PC08 cho biết: "Từ ngày 1/3 đến hết ngày 14/6, phòng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế...Đơn vị sẽ tập trung xử lý người đi xe cũ nát, xe tự chế, không có giấy đăng ký xe hoặc xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, đèn, còi, thắng, hoặc có nhưng không có tác dụng; xe vi phạm các quy định về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ...".

CSGT đội Chợ Lớn, quận 5 ra quân xử phạt người lái xe cũ nát, xe tự chế trên giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 vào sáng 16/3

Xe mất đèn, mất còi, mất thắng, không giấy tờ bị xử phạt

CSGT lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm trên địa bàn

Những chiếc xe máy cũ nát bị tạm giữ

Đợt ra quân xử phạt xe cũ nát, xe tự chế còn kéo dài đến giữa tháng 6

Phong Anh