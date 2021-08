Thông tin này được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM khẳng định tại cuộc họp báo đang diễn ra.

Chiều 25/8, các ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TP chủ trì họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM.

Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh ngày 24/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, TP khẩn trương quyết liệt các biện pháp đề ra, lần này có sự tăng cường tích cực đầy đủ của Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế… nên tin tưởng TP sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Người đứng đầu Thành ủy đề nghị cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Tranh thủ thời gian vàng để khống chế dịch, nếu không tận dụng được thì càng khó khăn, dịch bệnh càng kéo dài.

Cần phải thần tốc xét nghiệm, bởi đây là khâu then chốt, cần phát hiện sớm, cách ly nhanh F0. Thứ ba, là điều trị giảm tử vong, đảm bảo đủ ô xy y tế tại các cơ sở y tế; các khu vực đang cách ly phải có các trạm y tế lưu động…

Còn tân Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cho biết, sẽ cùng tập thể UBND huy động mọi nguồn lực, thực hiện có kết quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh; tập trung cao cho công tác điều trị, giảm tử vong.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Từ Lương cho biết, báo chí đặt nhiều vấn đề:

Về y tế, báo chí quan tâm tình hình ca nhiễm trong 24 giờ qua và công tác cấp cứu; thông tin về các đầu mối về liên hệ chăm sóc người bệnh; kết quả xét nghiệm.

Về an sinh, báo chí mong muốn thông báo chính thức chi trả cho người dân, gắn với việc thu gom người lang thang.

Báo chí cũng quan tâm nhiều đến việc cung ứng hàng hóa và tình hình giao thông trong 3 ngày triển khai Chỉ thị 11, việc cấp giấy đi đường...

Ông Phạm Đức Hải cho hay, hôm nay bước vào ngày thứ ba TP thực hiện Công điện của Thủ tướng, Chỉ thị 11 của UBND TP. Về kết quả xét nghiệm, từ 18h ngày 23/8 đến 18h 24/8 đã lấy 317.389 mẫu, trong đó có 7.025 mẫu đơn và 5.235 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 265.478 mẫu.

Về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tổng số mũi vắc xin đã tiêm đến ngày 24/8 là 5.568.991 trong đó tổng số mũi 1 là 5.346.793, mũi 2 là 222.198, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 561.934.

Những ngày qua, bộ đội tham gia phát gói hộ trợ và giúp dân đi chợ

Về chính sách hỗ trợ, ông Phạm Đức Hải cho biết, ngày 24/8, HĐND thành phố thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch tại thành phố. Cụ thể, cao nhất là lực lượng tuyến đầu 10 triệu đồng/người; thấp nhất là 1,5 triệu đồng người.

Trung tâm An sinh TP đã vận động được trên 1.861.000 túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…); đã chuyển 492.076 phần quà về các địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch; từ nay đến ngày 6/9 dự kiến sẽ chuyển hết phần còn lại.

Tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh. Thông qua Chương trình SOS của Trung tâm An sinh TP (tổng đài 1022) đã hỗ trợ 1.176 phần quà.

Về cung ứng hàng hóa, theo ông Hải, trong hai ngày đầu tiên thành phố thực hiện việc tăng cường giãn cách xã hội, người dân không được ra khỏi nhà để đi chợ, do đó cửa hàng tiện lợi và đa số các chợ đã đóng cửa. Còn một số ít chợ đang hoạt động chủ yếu phục vụ nhu cầu đi chợ thay.

Các siêu thị cũng tạm dừng các hoạt động bán lẻ trực tiếp và chỉ còn tổ chức bán hàng theo cách thức duy nhất là soạn đơn theo yêu cầu. Các gói combo dựa trên nhu cầu cơ bản của người dân và giao qua tổ đặc biệt của địa phương để cung ứng hàng hóa cho người dân.

Mỗi ngày, Tổ cung ứng hàng hóa của các địa phương đã tổ chức “đi chợ hộ” cho khoảng 20% hộ dân có nhu cầu với nhiều mô hình, cách làm linh hoạt, giá dao động từ 100.000 đồng - 500.000 đồng để người dân lựa chọn.

Trong các ngày 23 và 24/8, trên địa bàn 21 quận huyện và TP Thủ Đức đã có 138.638 hộ dân đăng ký “đi chợ hộ”/2.183.247 hộ dân toàn TP (chiếm 6,35%).

Theo tiến độ thực hiện hiện này, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai “đi chợ hộ” cho 1.743.610 hộ dân và tổ chức cấp phát cho 1.089.089 hộ dân khó khăn đến hết ngày 6/9.

Theo Ban Chỉ đạo, nhìn chung, hàng hóa đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân; giá cả tại các siêu thị không có biến động mạnh.

Về tình hình tiếp nhận đối tượng cơ nhỡ, lang thang sinh sống nơi công cộng, đối tượng nghiện ma túy đưa vào cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và Trung tâm Hỗ trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Ông Hải thông tin, tiếp nhận đối tượng cơ nhỡ, lang thang xin ăn sinh sống nơi công cộng vào trung tâm trong ngày: 98 đối tượng (lũy kế từ ngày 11/7 đến 25/8 là 303 người).

Tiếp nhận đối tượng cai nghiện ma túy vào cơ sở xã hội Thanh thiếu niên trong 2 ngày là 18 người (lũy kế từ 11/7 đến 25/8 là: 127 người).

Nhiều đơn vị xin cấp giấy đi đường quá mức cần thiết

Về giao thông, lượng phương tiện lưu thông từ 6h đến 13h ngày 25/8 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính): lượng xe giảm 89,3% so với trung bình ngày thường; giảm 2% so với cùng thời điểm ngày 24/8.

Theo ông Hải, không phải giảm tối đa là tốt mà vẫn phải có lượng phương tiện ra đường, phục vụ công tác chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng khác được phép. Do đó, giảm đến 89,3% là quá cố gắng và quá tốt.

Các lực lượng kiểm tra giấy tờ người dân ra đường

Trong phần hỏi đáp, báo chí đặt vấn đề về việc xe có mã QR vẫn bị chốt làm khó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP ghi nhận có trường hợp như thế.

Theo quy định, xe đã được cấp mã QR thì được phép lưu thông, không làm khó. Với những sự cố như thế, ông Hà cho biết, Công an TP đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm và yêu cầu các chốt thi hành đúng quy định đề ra.

Về vấn đề cấp giấy ra đường, theo phản ánh, so với đề nghị của các sở, ngành và doanh nghiệp, Công an TP cấp ít hơn, ông Hà giải thích, theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP phải kiểm soát nghiêm, ai ở đâu thì ở đó. Công an TP được ủy quyền cấp giấy, vì vậy phải rất cân nhắc, đảm bảo giãn cách nghiêm ngặt.

“Trong đợt giãn cách, chúng ta phải làm việc nghiêm ngặt, mới đạt được hiệu quả theo Nghị quyết 86, Chỉ thị 11 của UBND TP”, ông Hà nói. Cũng theo ông Hà, số người đi ra đường phải đi ra ngoài thực thi công vụ, chỉ cấp cho người thực sự cần thiết. Nên có tình trạng, có doanh nghiệp đề xuất 50-60 người, nhưng thực tế không cần thiết nhiều như vậy.

“Nếu thực sự cần thiết thì chúng tôi sẽ báo cáo Ban Giám đốc để xem xét việc cấp giấy”, ông Hà thông tin thêm.

Đi chợ hộ, giá combo cao

Liên quan đến vấn đề cung ứng hàng hóa, đi chợ thay, giá combo cao… ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương, cho biết: Về giá combo, hiện hệ thống phân phối cung ứng hàng cho người dân đa số tham gia bình ổn thị trường nên đều bình ổn giá. Tất cả đều là chuỗi thương hiệu nên có sự cạnh tranh. Nếu tự ý tăng giá sẽ rất khó khăn để cạnh tranh so với đối thủ.

Giá combo mà người dân cho rằng cao là giá cao so với thu nhập của người dân.

Do đó, sở đã đề nghị siêu thị tổ chức đa dạng combo với giá từ 100-300 nghìn đồng. Còn thống nhất combo rất khó, vì mỗi hệ thống có nhà cung ứng và nguồn hàng khác nhau.

Sở chỉ đề nghị mặt hàng thiết yếu cần thiết nhất theo đặc điểm của nhà cung cấp. Sở Công thương sẽ tiếp tục theo dõi, nếu có khó khăn, kiến nghị, sẽ nghiên cứu và tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.

Liên quan đến thu gom rác của F0 tại nhà, ông Phạm Đức Hải cho biết, Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, đã có hướng dẫn về phân loại rác từ nguồn cho người dân.

Đối với rác của F0, thì cũng phân nguồn như hướng dẫn. Sau đó, công ty dịch vụ công ích của các quận, huyện cũng đã được hướng dẫn khi đi thu gom rác và sau đó tập kết về các nơi theo quy định.

Ngày 24/8, HĐND TP.HCM thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP như sau:

Đối tượng Mức chi (đồng/người):

a) Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp 10.000.000

b) Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp 4.500.000

c) Tổ COVID cộng đồng 2.000.000

d) Lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch gồm:

- Lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn TP; lực lượng y tế tư nhân; nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1; tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung 3.000.000

- Lực lượng sinh viên y khoa 1.500.000

e) Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TP.HCM:

- Lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên 3.000.000

- Lực lượng sinh viên y khoa 1.500.000

Chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo thông tin: Đã hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: 65.978/67.431 lao động (đạt tỷ lệ 97,85%), kinh phí hỗ trợ 133.538.400.000 đồng.



Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 193/193 lao động (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 396.400.000 đồng.



Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm:

Chốt việc chi hỗ trợ Đợt 1 (ngày 8/8): 365.794/365.794 lao động (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 548.691.000.000 đồng.



Đợt 2: 431.973/1.003.362 lượt lao động (đạt tỷ lệ 43,05%), kinh phí hỗ trợ 647.959.500.000 đồng.



Tổng cộng 2 đợt: 1.196.650.500.000 đồng.



Hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động: 5.861/5.861 hộ (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 11.722.000.000 đồng.



Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống: 18.082/18.419 (đạt tỷ lệ 98,17%) kinh phí 26.079.390.000 đồng.



Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: đã giải quyết cho 101.356 đơn vị với 2.322.562 người lao động, kinh phí hỗ trợ: 1.060.492.875.247 đồng.



Hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: đã giải quyết cho 131 đơn vị với 28.979 người lao động, kinh phí hỗ trợ 223.702.272.357 đồng.



Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật: 139/139 người (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 515.690.000 đồng.



Hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch: 248/6.124 người (đạt tỷ lệ 4%), kinh phí hỗ trợ 920.080.000 đồng.



Hỗ trợ hộ lao động khó khăn đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong toả…: 213.621/1.223.973 hộ (đạt tỷ lệ 17%), kinh phí 319.909.500.000 đồng (từ NSNN: 217.249.000.000 đồng, từ nguồn của UBMTTQ: 102.660.500.000 đồng).



Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo: 53.732/53.901 hộ được UBND TP Thủ Đức, quận huyện thống nhất (đạt tỷ lệ 99,7%), kinh phí 58.653.200.000 đồng (từ NSNN: 38.995.000.000 đồng, từ nguồn của UBMTTQ: 19.658.200.000 đồng).

Hồ Văn

