TP.HCM lập đội kiểm tra giãn cách xã hội tại các chợ, hoạt động từ khi mở cửa đến khi tan chợ; xử phạt và từ chối cho vào chợ nếu người dân không đeo khẩu trang.

Báo cáo tại buổi họp trực tuyến về tình hình phòng, chống Covid-19 với Thủ tướng chiều nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dù kiểm soát dịch bệnh rất tốt, nhưng TP vẫn không lơ là, chủ quan trong thời gian tới.

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho biết, TP lập các đội phản ứng nhanh chống dịch Covid-19 từ cấp TP đến cấp xã, kiểm soát 24/24 tại các chợ truyền thống. Ảnh: TL

“Tính từ ca nhiễm đầu tiên ngày 23/1, TP đã trải qua 100 ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh, với nhiều khó khăn và thử thách. Đây là dịch bệnh mới, chưa có thuốc điều trị, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, mọi thứ mới mẻ, lạ lẫm và chưa có tiền lệ, chỉ cần sai lệch một bước sẽ phải trả giá rất đắt và không thể làm lại”, lời ông Phong.

Theo ông Phong, tuy không còn ổ dịch cộng đồng nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Do đó, đi cùng các biện pháp tái khởi động lại các hoạt động kinh tế, TP sẽ tiếp tục tập trung vào các nội dung trọng tâm phòng, chống dịch, như: tổ chức lực lượng đội phản ứng nhanh cấp TP; 24 đội phản ứng nhanh cấp quận, huyện; 322 đội phản ứng nhanh các xã, phường và thị trấn để kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội.

Ngoài ra, TP sẽ bố trí lực lượng chức năng túc trực tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối từ lúc bắt đầu họp đến khi tan chợ, kiểm tra việc giãn cách xã hội, xử phạt và từ chối cho vào chợ nếu người dân không mang khẩu trang.

TP cũng tiến hành xử phạt hành vi không mang khẩu trang, thông qua hệ thống camera, qua đường dây nóng...

Bên cạnh đó, TP cũng đồng loạt triển khai lực lượng CSGT tại 24 quận, huyện để tuần tra việc chấp hành ATGT trong thời gian giãn cách xã hội. Tăng cường triển khai lực lượng cảnh sát cơ động đến các tuyến đường, khu vực trọng điểm; tuần tra xử lý lỗi vi phạm giao thông, kết hợp phát hiện hình sự.

Chủ tịch TP cũng nói rõ, đang chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế khi hết cách ly xã hội nhằm thực hiện mục tiêu kép.

Thực hiện mở dần một số hoạt động thiết yếu, ít nguy cơ lây nhiễm gắn với bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh trong từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở thận trọng, cân nhắc nhiều mặt; thí điểm, đánh giá đa chiều và triển khai từng bước sau đó mới nhân rộng.

Bộ tiêu chí an toàn cho trường học

Để chuẩn bị cho việc học sinh đi học lại, TP đang triển khai Bộ tiêu chí an toàn trong trường học, gắn với trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường và học sinh cũng như chính quyền địa phương. Đảm bảo nguyên tắc triển khai từng bước an toàn, an tâm thì học sinh mới đi học trở lại.

Người đứng đầu chính quyền TP cho biết, thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1/4 đến nay, cho thấy phần lớn người dân tuân thủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận người dân chủ quan lơ là; một số quán cà phê nhỏ đã bắt đầu bán lại, có 3 - 5 người dân tụ tập; xuất hiện các nhóm nhậu tự phát trên đường; các siêu thị, chợ truyền thống còn tập trung đông người; nhiều người dân tập thể dục không mang khẩu trang… Ngoài ra, đường phố ít người lưu thông dẫn đến hiện tượng lơ là, không tuân thủ giao thông.

TP đã chấn chỉnh, tăng cường lực lượng tuần tra nhắc nhở xử phạt những trường hợp có biểu hiện lơ là cũng như kiểm tra việc giãn cách xã hội ở các siêu thị, chợ truyền thống, chợ đầu mối.

Hà Nội, TP.HCM kiến nghị giảm mức giãn cách xã hội sau 22/4 Lãnh đạo Hà Nội đề xuất đến 22/4, nếu không có ca mắc mới, Hà Nội được điều chỉnh ra khỏi nhóm các tỉnh thành có nguy cơ cao, giảm mức độ giãn cách xã hội.

Hồ Văn