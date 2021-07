TP.HCM không tháo dỡ 310 chốt kiểm soát khắp các quận, huyện và TP.Thủ Đức mà sắp xếp lại cho hợp lý. Các tổ lưu động được lập để nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Thượng tá Thái Thanh Xuân – Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM cho hay, thông tin tháo dỡ chốt kiểm dịch trong ngày 13/7 là không chính xác.

Sáng nay, TP.HCM yêu cầu các chốt kiểm soát chuyển sang hình thức các tổ lưu động nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 16. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo Thượng tá Xuân, Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị thay đổi phương pháp để kiểm tra, kiểm soát. Các chốt kiểm soát thì vẫn giữ như cũ nhưng các lực lượng tại các chốt không chỉ đứng yên mà sẽ tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường và các địa điểm ở phạm vi xung quanh địa bàn phụ trách.

Khi nào hết phiên tuần tra kiểm soát thì lực lượng này quay lại chốt để tiếp tục nhiệm vụ.

“Lực lượng sẽ không kiểm tra tập trung mà lưu động kiểm tra ngẫu nhiên để xử lý những người có dấu hiệu vi phạm hoặc ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc các trường hợp cho phép…Việc thay đổi phương pháp giúp vừa tăng cường hiệu quả kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm và vừa không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại các chốt trạm kiểm soát trên địa bàn TP.HCM…”, người phát ngôn Công an TP.HCM cho hay.

Hiện TP.HCM vẫn còn 12 chốt cấp TP kiểm soát người và phương tiện ra vào. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đây được xem là phương án mới của chính quyền TP.HCM trong việc kiểm soát, nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng khi thành phố bước sang ngày giãn cách thứ 5.

Hiện TP.HCM vẫn duy trì như 12 chốt kiểm dịch cấp thành phố, đóng ở các cửa ngõ ra vào. 12 chốt này do lực lượng thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM làm chủ công, phối hợp cùng các lực lượng của địa phương. 12 chốt này sẽ chặn các phương tiện qua lại để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người trên xe, các giấy tờ liên quan đến phương tiện, đến việc công tác và cả giấy kết quả xét nghiệm Covid-19…

310 chốt có thay đổi về phương án như nói trên là chốt nội đô do Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức phụ trách. Với phương án mới này, sẽ các có tổ tuần tra, kiểm soát lưu động do công an phụ trách để làm nhiệm vụ 24/24 trên đường phố, vừa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, vừa nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn.



Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, việc thay đổi các phương án là tuỳ tình hình thực tế. Các địa phương tổ chức các tổ lưu động để nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 16 cũng là một hình thức hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vị này nói, vừa qua có hiện tượng ùn ứ người và phương tiện tại một số chốt ra vào các quận, huyện, đơn cử như trường hợp ở quận Gò Vấp. Cũng có tình trạng người ra đường vào các hẻm nhỏ để vượt chốt.

Triển khai các tổ lưu động sẽ giải quyết được phần lớn vấn đề trên và đồng thời sẽ kiểm soát được diện rộng của địa bàn.

Như đã thông tin, từ 0h ngày 9/7 TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày để phòng, chống dịch trên địa bàn.

