Phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Sáng 30/7, tại khu vực công viên Gia Định, tổ công tác phát hiện 8 người Trung Quốc (gồm 6 nam, 2 nữ) ngồi tập trung có dấu hiệu nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra. Nhóm 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị giữ khi lang thang tại TP.HCM Khi thấy công an, nhóm người Trung Quốc tháo chạy. Tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi và đã giữ cả 8 người. Sau đó, Công an phường 2, quận Tân Bình phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đưa nhóm 8 người Trung Quốc về trung tâm cách ly, kiểm soát dịch bệnh của quận Tân Bình. Công an làm rõ về danh tính của 8 người đều mang quốc tích Trung Quốc, gồm: Wang Yuzhen (SN 1993), Huang Zhen (SN 1992), Lai Yuxiong (SN 1990), Lin Chaoyin (SN 2001, Xie Xinjun (SN 1978), Zheng Rushan (SN 1975), Tang Xiaofeng (SN 1989) và Lu Meiling (SN 1990). Khi làm việc với Công an, có 6 người xuất trình được hỗ chiếu nhưng không có dấu nhập cảnh vào Việt Nam của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 2 người còn lại không xuất trình được hộ chiếu. Họ khai, lo sợ dịch bệnh tại Trung Quốc nên trốn sang Việt Nam kiếm việc. Nhóm này thừa nhận, đã nhập cảnh trái phép bằng được tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc, sau đó, đi ô tô vào TP.HCM.