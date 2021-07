Công an TP.HCM căn cứ vào mức độ của những người mà tử tù Nguyễn Kim An tiếp xúc gần có nhiễm Covid-19 hay không, sẽ củng cố xử lý thêm hành vi “làm lây lan dịch bệnh”.

Liên quan đến vụ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà và bị bắt giữ trở lại sau hơn hai ngày, nguồn thông tin cho hay, Công an TP.HCM và cơ quan y tế đã xác định, An tiếp xúc gần với ít nhất 8 người.

Những người này là người dân và kể cả lực lượng trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự (PC02) khi phục kích vây bắt An vào rạng sáng 16/7 tại Quốc lộ 1, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Tất cả họ, qua xét nghiệm lần 1 đã âm tính với SARS-CoV-2, đang bị cách ly chờ theo dõi.

Có 8 người là người dân, trinh sát hình sự đã tiếp xúc gần với tử tù nhiễm Covid-19

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ để xử lý với Nguyễn Kim An về hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ”. Ngoài ra, công an căn cứ vào mức độ của những người An tiếp xúc gần có nhiễm Covid-19 hay không, sẽ củng cố xử lý đối tượng này thêm hành vi “làm lây lan dịch bệnh”.

Đồng thời, khi An trốn thoát khỏi Trại tạm giam Chí Hoà, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy nã, yêu cầu người dân tiếp xúc gần với đối tượng đến ngay cơ sở y tế địa phương để xét nghiệm, cách ly. Do đó, có một số người đã cung cấp thông tin giá trị và chấp hành xét nghiệm, cách ly.

Những ngày bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà, Nguyễn Kim An đã đi bộ lang thang khắp nơi

Ngay sau khi An bị bắt, Thượng tá Trấn Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cũng cho biết: “Quá trình truy bắt Nguyễn Kim An, chúng tôi phải trang bị bảo hộ thật kỹ cho lực lượng để đảm bảo phòng dịch”.

Như đã thông tin, Nguyễn Kim An phạm tội “giết người” và “cướp tài sản” từ năm 2014, bị giam tại Trại tạm giam Chí Hoà chờ thi hành án. Mới đây, An nhiễm Covid-19 nên được đưa sang khu vực y tế để cách ly, điều trị.

Ngày 13/7 lợi dụng sơ hở của những người canh gác, An bỏ trốn ra ngoài, đi lang thang từ quận này sang quận khác.

Đến 1h sáng 16/7, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phục kích, bắt giữ An khi đối tượng lang thang ở TP Thủ Đức, đoạn ven Quốc lộ 1.

Nguồn thông tin cho hay, Ban giám đốc Công an TP yêu cầu Trại tạm giam Chí Hoà và những cá nhân liên quan báo cáo giải trình, để xảy ra việc tử tù bỏ trốn. Từ đó, Công an TP xem xét hình thức kỷ luật, xử lý.

