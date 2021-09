Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận, Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê (SN 1967, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) và trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê và ông Châu vào ngày 23/9 để điều tra về hành vi Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, theo điều 378 Bộ luật Hình sự.

Khám nhà đại tá Phùng Anh Lê vào tối 21/9. Ảnh: Dantri

Trước đó, tối 21/9, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nhà đối với ông Phùng Anh Lê.

Đầu năm 2021, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê cùng một số người khác là lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, làm rõ các sai phạm xảy ra khi ông Lê đang giữ chức Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Bắt cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội Phùng Anh Lê Cơ quan VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê (54 tuổi) cựu Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Nhị Tiến