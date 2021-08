Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xử phạt và đang củng cố hồ sơ để xử lý một số người thông tin sai lệch về việc chính quyền hỗ trợ người dân.

Công an huyện Bình Chánh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lý Minh Vỹ (SN 1982, quê Quảng Nai, tạm trú ở địa phương) 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an làm việc với ông Lý Minh Vỹ

Ngày 8/8 vừa qua, ông Vỹ sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Ly Minh Vy” đăng tải vào nhóm Facebook tên “Tôi là dân Vĩnh Lộc” một bài viết có hình ảnh một người leo thang hướng lên trời và có dòng chữ “bắc thang lên hỏi ông trời. Chứ tiền hỗ trợ có đòi được không”.

Bài viết có nhiều chia sẻ, bình luận gây dư luận không tốt nhắm vào chính quyền địa phương.

Khi công an mời lên làm việc, ông Vỹ thừa nhận, vừa nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ của UBND xã Vĩnh Lộc A dành cho người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Bài viết nói trên là do ông rảnh rỗi nên đăng lên mạng cho vui, không ngờ gây ra hậu quả, dư luận không tốt.

Bài viết của Lý Minh Vỹ có nhiều chia sẻ, bình luận gây dư luận không tốt

Ông Vỹ thừa nhận hành vi là sai, xoá bài viết trên và cam kết không tái phạm. Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt ông Vỹ 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Bình Chánh cũng mời làm việc, cảnh cáo và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với trường hợp ông Lê Phú Vinh (SN 1993, quê Sóc Trăng, tạm trú huyện Bình Chánh).

Công an làm rõ, ông Vinh lập 9 Fanpage trên mạng xã hội, trong đó có Fanpage “Tôi là dân Vĩnh Lộc” cùng vợ quản lý. Vợ chồng ông Vinh cho những người bán hàng online thuê để phát livestream bán hàng.

Làm việc với công an, ông Lê Phú Vinh thừa nhận đăng thông tin dễ gây hiểu nhầm

Ngày 31/7 vừa qua, ông Vinh đăng một bài viết có nội dung hỏi cộng đồng về việc đã lãnh tiền hỗ trợ hết chưa? Bài viết có nhiều bình luận chưa phù hợp. Khi bị mời làm việc, ông Vinh thừa nhận, đã đăng tải thông tin chưa đầy đủ, dễ gây hiểu nhầm.

Ngay sau đó, ông Vinh đã xoá bỏ bài viết và đăng đính chính có nội dung “mọi người yên tâm, chính quyền địa phương đang tiếp tục thực hiện việc trợ cấp cho người dân gặp khó khăn, nên mọi người không nên chia sẻ, bình luận những nội dung trái chiều gây tâm lý hoang mang cho người khác”.

