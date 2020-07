Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An chi hơn 5 tỷ đồng để mua bò giống cho đồng bào người Ơ Đu ở xã Nga My, (huyện Tương Dương) nhưng lại chi hơn 12 tỷ đồng để xây dựng chuồng bò.