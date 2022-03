Lực lượng chức năng phát hiện can xăng bên trong căn hộ tầng 10 chung cư xảy ra cháy khiến 2 mẹ con nhảy từ ban công xuống đất tử vong.

Trưa 23/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) hoàn tất khám nghiện hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn hộ tầng 10 chung cư Carillon 5, nơi 2 mẹ con nhảy lầu tử vong.

Chung cư nơi xảy ra hỏa hoạn khiến hai mẹ con nhảy lầu xuống đất tử vong

Theo cảnh sát, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường tiếp cận đám cháy. Sau khoảng 15 phút có mặt, đám cháy đã được cảnh sát dập tắt.

Cảnh sát phát hiện bên trong căn hộ cháy có can nhựa đựng xăng. Do đó, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người mẹ đổ xăng ra phòng ngủ phóng hoả.

Cảnh sát khám nghiệm căn hộ tầng 10 chung cư nơi xảy ra hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn khiến bà N.T.N.N. (SN 1979 và con gái N.T.N.M. (SN 2005) tử vong do nhảy từ căn hộ xuống đất.

Theo một nguồn tin, căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn được hai mẹ con bà N thuê ở đã nhiều năm nay. Bà N. bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và nhiều lần có dự định tự tử.

Công an vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Căn hộ chung cư cháy đen, nhiều tài sản bị hư hại

Như VietNamNet thông tin, khoảng 5h sáng nay, khói lửa bao trùm căn hộ ở tầng 10 chung cư. Cư dân phát hiện sự việc, hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài.

Tại khu vực sảnh, nhiều người chứng kiến hai mẹ con phi thân từ khu vực lan can căn hộ đang rực lửa xuống đất và tử vong.

Thảo Nguyên