Trước hành động quát tháo, không hợp tác tại chốt kiểm dịch của Phó chủ tịch HĐND huyện, Tỉnh ủy Bình Phước vừa yêu cầu đình chỉ công tác để xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi chiều nay cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh - Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản do có hành vi không chuẩn mực tại chốt kiểm dịch Covid-19.

Ông Thanh phản ứng khi bị kiểm tra thân nhiệt

Ông Thanh là người xuất hiện trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội có hành vi quát tháo, vỗ bàn, không hợp tác khi bị dừng xe kiểm tra thân nhiệt tại thị xã Bình Long (Bình Phước) vào ngày 3/4 gây bức xúc.

Dù ông Thanh đã nhận sai, cảm thấy hối hận nhưng Tỉnh ủy Bình Phước cho biết sẽ xử lý nghiêm. Dự kiến vào ngày mai (13/4), Tỉnh ủy Bình Phước sẽ họp, xem xét ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Thanh.

Trao đổi với PV vào chiều nay, ông Thanh cho hay, sự việc vừa qua là rất đáng tiếc. Bản thân ông trong lúc bực tức đã không kiềm chế được lời nói và hành động. Sau khi xem lại đoạn clip ông thấy rất hối hận và sẵn sàng chấp nhận hình thức kỷ luật của tổ chức.

Về lí do quát tháo tại chốt kiểm dịch, ông Thanh cho rằng do bực tức vì bị một số người tại chốt kiểm dịch đòi giữ xe ô tô. Đồng thời việc kiểm tra không triệt để do có nhiều phương tiện qua lại, nhưng lực lượng chức năng không dừng xe.

Xuân An